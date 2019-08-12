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Milli Savunma Bakanı Akar: Amerikalılara 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge" oluşturulması konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında Müşterek Harekât Merkezi'nin en kısa sürede açılacağını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Amerikalılara 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik

TRT Haber'e konuşan Akar, "Her platformda, her ortamda güvenliğimiz bakımından 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik" dedi.

"Onlar (Amerikalılar) da 10-15 kilometrelik bir derinlikten bahsettiler" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat bizim bahsettiğimiz bu derinlik aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump tarafından da Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı telefon görüşmesinde ifade edilen 20 mil olarak ifade edilen bir mesele...

"Burada şimdi maket uçaklar kullanılıyor. Ellerindeki silahların mevzileri bizim için endişe kaynağı. En önemli hususta maket uçakların üzerine el yapımı patlayıcılar koymak suretiyle oradaki hudutlarımıza halkımıza güvenliğimizi tehdit edecek şekilde saldırılar olması. Bu nedenle 30- 40 kilometreye çıkmasını talep ettik."Bununla alakalı bizim geldiğimiz nokta, devamlı başından beri söylediğimiz şey, YPG'nin çıkarılması. Kurulacak güvenlik bölgesinden ağır silahların toplanmasını, bunlara el konulmasını dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz."

Hulusi Akar, Müşterek Harekât Merkezi kurulduktan sonra adım adım ilerlemeyi, müttefiklik ruhuna uygun şekilde Amerikalılarla ve beraber hareket etme arzusunda olduklarını söyledi.

Akar, "Diğer taraftan da bizim ister B planı ister C planı olarak ifade edin...Eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz olacaktır" dedi.

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