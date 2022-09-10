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Milyoner'de rüya gibi teklif...

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ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi bir evlenme teklifi gerçekleşti. Etimesgut'ta park görevlisi olarak çalışan Erol Yılmaz, 4. soruda joker hakkını kullanarak kız arkadaşı Damla Hanım'ın babasını aradı.
Milyoner'de rüya gibi teklif...

Kısa görüşmenin ardından sevgilisi Damla Hanım'ın yanına giderek evlenme teklifinde bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde tarihi anlar yaşandı.

Etimesgut'ta park görevlisi olarak çalışan Erol Yılmaz adlı yarışmacı sevgilisine evlenme teklifinde bulunarak hafızlarda yer edindi.

4.soruya gelmeyi hak kazanan yarışmacı, 'Hangi adda, Trabzon'a özgü tatlı vardı?' sorusunda telefon joker hakkını kullandı.

Sevgilisi Damla Hanım'ın babasından yana joker hakkını kullanan Erol Yılmaz, önce babasından isteyerek daha sonra Damla Hanım'a evlenme teklifinde bulundu.

Büyük bir şaşkınlıkla karşılaşan Damla Hanım 'Evet' diyerek coşkulu anlara neden oldu.

soruda yarışmadan çekilen Erol Yılmaz adlı yarışmacı en büyük ödülünü alarak alkışlarla yarışmadan uğurlandı.

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