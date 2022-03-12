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Mozambik'teki Gombe Kasırgası Nedeniyle 300 Bin Aile Elektriksiz Kaldı

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Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'i vuran Gombe Kasırgası nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Nampula bölgesinde 300 bin ailenin elektriksiz kaldığı bildirildi.
Mozambik'teki Gombe Kasırgası Nedeniyle 300 Bin Aile Elektriksiz Kaldı

Mozambik Devlet Elektrik Şirketi, Nampula'nın 20 bölgesine elektrik verilemediğini duyurdu.

Fırtına nedeniyle enerji hatlarının zarar görmesi sonucu bölgedeki 300 bin evin elektriksiz kaldığı açıklandı.

Hava şartlarının olumsuz olduğu belirtilirken sorunun çözülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

30 milyona yaklaşan Mozambik nüfusunun beşte biri Nampula'da yaşıyor.

Ülkenin orta ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan Gomba Kasırgası'nda rüzgarın hızı saatte 200 kilometreyi buluyor.

Taşınabilir köprüler ve gıda stokuyla kasırgaya karşı hazırlık yapan Mozambik, son aylarda Hint Okyanusu'nu peş peşe vuran kasırgaların etkisi altında kaldı.

Ana Kasırgası ocakta Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de 100'e yakın kişinin ölümüne neden olmuş, on binlerce kişiyi yerinden etmişti.

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