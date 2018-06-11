  • BIST 96.075
  • Altın 188,270
  • Dolar 4,5075
  • Euro 5,3175
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Muharrem İnce’den Erdoğan’a dava

»
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'a neden dava açtı?
Muharrem İnce’den Erdoğan’a dava

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'iftira ve hakaret' iddiasıyla Erdoğan'a 100 bin TL'lik tazminat davası açtı. İnce'nin, "Sen icazeti Pensilvanya’dan alıyorsun" dediği gerekçesiyle Erdoğan'a dava açtığı öğrenildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Kayseri mitinginde yapmış olduğu konuşmasında, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ‘ye yönelik, “… Ey Muharrem, siz doğalgaz borularını söküp, evleri yeniden kömür sobasına mı mahkum edeceksiniz… Siz ülkeyi Terör örgütlerine mi teslim edeceksiniz… Şu ana kadar, bunlardan terörle mücadele duydunuz mu… Muharremden duydunuz mu… Muharrem Edirne' de terörün adeta başı durumunda olan birisini ziyarete gidiyor… Bu Muharrem Fizik öğretmeniyim diyor.. Sen Fizik öğretmenliğine devam et… Bay Muharrem sen bu seçimlerden birinci çıkmazsan bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim Bakalım… Sen bırakmazsın. Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, PENSİLVANYA…‘ sözleri nedeniyle 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARINI AŞMIŞTIR”

Hazırlanan dava dosyasında; “Konuşma içeriğinde görüldüğü üzere davalı Recep Tayyip Erdoğan; İnce’ye yönelik olarak “Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz Pensilvanya' dan” şeklinde gurur ve onur kırıcı, kişilik değerlerine zarar verici söz ve yorumlarda bulunarak eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını fazlasıyla aşmıştır!” ifadelerine yer verildi.

İŞTE İNCE’NİN ERDOĞAN’A AÇTIĞI DAVANIN DOSYASI;

1111.jpg2-7.jpg3-4.jpg4-4.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Şefik milletvekili dağılımını açıkladı09 Ocak 2018 Salı 17:07
  • DP’nin Milletvekili sayısı 3’e yükseldi09 Ocak 2018 Salı 17:02
  • İşte yeni vekiller09 Ocak 2018 Salı 12:10
  • Şok video: İşte oy satın alındığının belgesi!08 Ocak 2018 Pazartesi 17:31
  • TDP’de kazanan vekiller08 Ocak 2018 Pazartesi 17:11
  • Partilere göre milletvekili dağılımı08 Ocak 2018 Pazartesi 16:23
  • Akıncı parti başkanları ile görüştü08 Ocak 2018 Pazartesi 15:47
  • HP PM, UBP ile koalisyona hayır dedi08 Ocak 2018 Pazartesi 14:56
  • Çetin Sadeli 'tik'lenme rekoru kırdı08 Ocak 2018 Pazartesi 14:18
  • Açılan sandık 719 (%100)08 Ocak 2018 Pazartesi 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti