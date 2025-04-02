Murat Ülker, 9. kez zirvede, AKSA'nın sahibi Kazancı 2. sırada

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes’un küresel dolar milyarderleri listesinde bu yıl toplam serveti 79,4 milyar dolar olan 35 Türk yer aldı. Murat Ülker bu yıl 9. kez zirvede yer alırken, listede Türkiye dışında şirketi bulunan dört isim de yer aldı.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes’un küresel dolar milyarderleri listesinde bu yıl toplam serveti 79,4 milyar dolar olan 35 Türk yer aldı. Murat Ülker bu yıl 9. kez zirvede yer alırken, listede Türkiye dışında şirketi bulunan dört isim de yer aldı.

BionTech’in kurucusu Uğur Şahin 4,3 milyar dolarlık servetiyle listenin ikinci sırasını Kazancı Holding'in CEO'su Şaban Cemil Kazancı'yla paylaştı.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes dolar milyarderleri listesi her yıl olduğu gibi 2025’te de nisan ayında güncellendi. Bu yıl listede 35 Türk dolar milyarderi yer aldı. Listeye giren Kazım Türker, milyarderler liginde ilk kez yer aldı.

Listede servetini en çok artıran, 800 milyon dolarla Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı oldu. Listeye ilk kez geçen yıl giren Türkiye’nin en büyük özel savunma sanayi şirketi Baykar’ın büyük hissedarları Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerin serveti de toplamda 1,1 milyar dolar arttı. Türkiye listesinde en çok dolar milyarderinin olduğu rekor yılı 2023’tü ve listede tam 44 kişi vardı ve toplam servetleri 75,3 milyar dolara ulaşmıştı. Kişi sayısı bakımında olmasa da toplam servetler bakımından bu yıl rekor yılı oldu.

İşte Forbes'un listesine giren 35 Türk: