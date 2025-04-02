Murat Ülker, 9. kez zirvede, AKSA'nın sahibi Kazancı 2. sırada

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes’un küresel dolar milyarderleri listesinde bu yıl toplam serveti 79,4 milyar dolar olan 35 Türk yer aldı. Murat Ülker bu yıl 9. kez zirvede yer alırken, listede Türkiye dışında şirketi bulunan dört isim de yer aldı.
BionTech’in kurucusu Uğur Şahin 4,3 milyar dolarlık servetiyle listenin ikinci sırasını Kazancı Holding'in CEO'su Şaban Cemil Kazancı'yla paylaştı.
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes dolar milyarderleri listesi her yıl olduğu gibi 2025’te de nisan ayında güncellendi. Bu yıl listede 35 Türk dolar milyarderi yer aldı. Listeye giren Kazım Türker, milyarderler liginde ilk kez yer aldı.
Listede servetini en çok artıran, 800 milyon dolarla Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı oldu. Listeye ilk kez geçen yıl giren Türkiye’nin en büyük özel savunma sanayi şirketi Baykar’ın büyük hissedarları Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerin serveti de toplamda 1,1 milyar dolar arttı. Türkiye listesinde en çok dolar milyarderinin olduğu rekor yılı 2023’tü ve listede tam 44 kişi vardı ve toplam servetleri 75,3 milyar dolara ulaşmıştı. Kişi sayısı bakımında olmasa da toplam servetler bakımından bu yıl rekor yılı oldu.
İşte Forbes'un listesine giren 35 Türk:
- Murat Ülker • 5,5 Milyar Dolar (Yıldız Holding)
- Şaban Cemil Kazancı • 4,3 Milyar Dolar (Kazancı Holding)
- Uğur Şahin • 4,3 Milyar Dolar (BioNTech)
- Eren Özmen • 4 Milyar Dolar (Sierra Nevada Corp)
- Fatih Özmen • 3,8 Milyar Dolar (Sierra Nevada Corp.)
- İpek Kıraç • 3,2 Milyar Dolar (Koç Holding)
- Erman Ilıcak • 3,1 Milyar Dolar (Rönesans Holding)
- Semahat Sevim Arsel • 3,1 Milyar Dolar (Koç Holding)
- Ferit Faik Şahenk • 2,8 Milyar Dolar (Doğuş Holding)
- Mustafa Rahmi Koç • 2,8 Milyar Dolar (Koç Holding)
- Filiz Şahenk • 2,6 Milyar Dolar (Doğuş Holding)
- Feridun Geçgel • 2,5 Milyar Dolar (Astor Enerji)
- Mehmet Sinan Tara • 2,5 Milyar Dolar (Enka İnşaat)
- Hamdi Ulukaya 2,3 Milyar Dolar (Chobani)
- İbrahim Erdemoğlu • 2,1 Milyar Dolar (Erdemoğlu Holding)
- Ali Metin Kazancı • 2 Milyar Dolar (Kazancı Holding)
- Mustafa Küçük 2 Milyar Dolar (LC Waikiki)
- Nihat Özdemir • 1,9 Milyar Dolar (Limak Holding)
- Sezai Bacaksız • 1,9 Milyar Dolar (Limak Holding)
- Şefik Yılmaz Dizdar • 1,9 Milyar Dolar (LC Waikiki)
- Ali Erdemoğlu • 1,8 Milyar Dolar (Erdemoğlu Holding)
- Selçuk Bayraktar • 1,8 Milyar Dolar (Baykar)
- Hamdi Akın • 1,7 Milyar Dolar (Akfen Holding)
- Haluk Bayraktar • 1,6 Milyar Dolar (Baykar)
- Ahmet Çalık • 1,5 Milyar Dolar (Çalık Holding)
- Deniz Şahenk • 1,5 Milyar Dolar (Doğuş Holding)
- Kazım Türker • 1,4 Milyar Dolar (Türkerler Holding)
- Mehmet Ali Aydınlar • 1,4 Milyar Dolar (Acıbadem Sağlık Grubu)
- Bülent Eczacıbaşı • 1,3 Milyar Dolar (Eczacıbaşı Holding)
- Aydın Doğan • 1,2 Milyar Dolar (Doğan Holding)
- Mustafa Latif Topbaş • 1,2 Milyar Dolar (BİM)
- Hüsnü Özyeğin • 1,1 Milyar Dolar (Fiba Ve Fina Holding)
- Ahmet Afif Topbaş • 1,1 Milyar Dolar (BİM)
- Faruk Eczacıbaşı • 1,1 Milyar Dolar (Eczacıbaşı Holding)
- Murat Vargı • 1,1 Milyar Dolar (Mv Holding)
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