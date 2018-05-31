Mustafa Erk: "Belediyeyi kurumlarla barıştıracağım"

Program sunucusu Ali Kişmir’in sorularını yanıtlayan Mustafa Erk, neden aday olduğunu açıkladı ve projeleri hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi…

Ali Kişmir’in programın açılışını yapmasının ardından, sözlerine “Evet öncelikle şunu söyleyelelim, kentimizin bu bağlamdan herkes tarafından takdir edilir görülmesi bize onur verir. Ve biz de bu süreçte 8 yıl halk takdiriyle belediye meclis üyeliği yaptık demek ki birşeyler yapmışız katkı koymuşuz, bu bağlamda çok onur duyarım. Neden bu şekilde aday olduk, çünküz biz biliyorsunuz TDP daha önce 2 dönem Ahmet Benli’ye destek vermiştir. Ben de destek veren bir insandım, fakat... “ diyerek başlayan Erk, daha sonra hem Ali Kişmir’in, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Gönyeli için yapmak istediklerini paylaştı.

SATIR BAŞLARI:

“Geçen dönem Ahmet Benli’ye son kez olması şartıyla, son kez destek vereceğimizi beyan ettik. Kendisi de bize parti tüzüğü gereği zaten 3 dönemden fazla çıkamayacağını söyledi”

“Daha sonra parti tüzüğünü farklı yorumladı, tüzük geçtikten sonra 3 dönem diye yorumladı”

“Biz 4 yıl boyunca partililere TDP’nin aday çıkaracağının sözünü verdik“

“Sözde değil değil özde bağımsız dedik ve istifa edip bağımsız aday çıktık. Doğru karar verdiğimi düşünürüm”

“CTP süreki olarak Lefkoşa Türk Belediye’sini öne sürdü, parti (TDP) desteklemez aday çıkarırsa, Sayın Harmancı’nın karşısına aday çıkarırım diye tehdit ederdi. Bu bağlamda ben TDP’nin kararına saygı duyarım, eleştirmiyorum kendilerini ama partide istifa etmek demek bireyin ideolojiden birşey kaybettiği anlamına gelmez. İdeolojimizden istifa etmedik”

“ %38.46 oranıyla seçimi kazanacağım...noktasına kadar, kamuoyu araştırmamızı yaptık”

“Bisiklet yollarıyla ilgili alınan fevri kararın altında benim imzam yoktur arkasında da değilim, güvenliği konusunda halka zoraki metazori uygulamanın ben nasıl arkasında olayım? Güvenliğiyle ilgili endişem vardır”

“Sırf seçimde ‘Ben bu kadar bisiklet yolu yaptım’ demek için yapıldı”

“Kanalizasyon derelere akar”

“Bunu ben söylemiş olsam ayıp olurdu ama CTP’nin örgütü duvarlara ‘Diktatör Ahmet Benli’ diye yazdı. Kendi örgütü bunu dile getiriyorsa... bunu söyleyen ben değilim”

“Niye bugün Gönyeli en pahalı suyu kullanır? Kendi su kaynağımız var ve protokol gereği 25 kuruştur tonu. Sayın Benli’nin fevri kararları nedeniyle, Bakanlar Kurulu bir gecede karar aldı, 25 Kuruş’tan 2.30 TL’ye çıkardı. Bunu ilk dile getiren Mustafa Erk oldu”

“Gönyeli’de kanalizasyon taşmıyor, dereye boşaltılıyor. Çünkü ana hat yetmiyor”

“Ahmet Benli’nin populist yaklaşımları nedeniyle, Avrupa Birliği kanalizasyon projesinden vazgeçti ve parayı da Lefkoşa’ya Sayın Harmancı’ya verdi hem Hamitköy için hem da ana arterini yenilemek için”

“Belediye Meclisi üyesi olarak yasal haklarımı kullanıp bisiklet yolları için 3 kez brifing talebinde bulundum ve bu yapılmadı”

“Katılımcı çoğulcu demokrasi anlayışı bu değil”

“Bir veteriner hekim olarak AB standartlarında bir hayvan barınağı halka sözümdür”

“Mustafa Erk halka ne vaad eder? Önce kurumlarla barışacak, 12 yıllık Belediye Başkanı Benli bütün kurumlarla kavgalıdır. Şehircilikle kavgalıysanız, planlama ile inşaat ile hiç barışık olmadıysanız, Elektrik Kurumu kazı yapmaya korkarsa, Telefon Dairesi ‘ben o belediye girmem yatırım amaçlı’ derse ve halk mağdur olur ve ben yatırımdan ayrı kalırım, halka ne verebilirim?”

“Ben AB’yle barışacağım, TC Yardım Heyeti ile barışacağım”

“Belediye şantiyesini değiştireceğim, çünkü yapıldığı dönemde kentin dışındaydı ama şimdi tam merkezinde kaldı, orda hijyen, çevre kirliliği, ses kirliliği yaratır halk huzursuzdur. Fizibilite çalışmamı yaptım, şu an 2 dönem arazi üzerinde olan şantiye, 8.5 dönümlük arazi içerisine alınacak, bunun içerisinde emekçiler için kafeterya ve ayrıca sera da olacak”

“Özel ve kamuda çalışan kişilerin çocukları için etüt merkezi yapacağım”

“Belediyenin ihalelerine giren şirketler gönül rahatlığıyla girecek, kavga ederim diye korkmaycak. İhaleye girdiğimiz şirketlerin hiçbiriyle iş bittikten sonra el sıkışamadık, hepsiyle kavga ettik”

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 6. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Seçim) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.