Mustafa Erk Gönyeli’deki “bisiklet yolları”nı eleştirdi ve doğru projenin çizimlerini paylaştı

Geçtiğimiz Cuma günü Detay TV’de Taner Ulutaş’ın konuğu olan Gönyeli Belediye Başkan adayı Mustafa Erk, Gönyeli Belediye Bulvarı’nda yapılan “bisiklet yolu” projesiyle ilgili eleştirilerini paylaştı ve doğrusunun nasıl olması gerektiğini gösterdi

8 yıldır Gönyeli Belediye Meclisi’nin seçilmiş bir üyesi olan Erk, bu projenin oylanmasında kendisinin ve bazı CTP’li/UBP’li üyelerin olumsuz oy kullandığını ve projenin sadece 1 oy farkla onaylandığını söyledi. Gönyeli Belediye Meclisi’nde 5 UBP’li, 6 CTP’li ve bir de bağımsız üye Mustafa Erk bulunuyor.

Geçmiş aylarda Mustafa Erk’in bisiklet yollarıyla ilgili 3 kez brifing talebinde bulunduğu ve bunun Benli tarafından duymazdan gelindiği de biliniyor.

Mustafa Erk kendisiyle aynı fikirde olan bir mimardan doğrusunun nasıl olması gerektiğini gösteren bir proje çizimi istedi ve bu çizimi yayında paylaştı.

TÜM DÜNYA’DA BÖYLEYMİŞ!

Daraltılan yolun halkın emniyeti ve kullanımı açısından çok büyük sıkıntıları olduğunu söyleyen Erk, Benli’ye “Halk bu yolun daralması konusunda hemfikir mi? Neden parke taşı? Park yeri neresi olacak, ambulans, polis kaza durumunda geçiş nasıl olacak?” sorularını yönelttiğini ve Benli’nin de buna karşılık “Tüm dünyada böyledir” dediğini söyledi.

Bölgede yapılan uyduruk düzenlemeden ötürü, araçlar bisiklet yolunu girerken de, çıkarken de, kapı açarken de ihlal ediyor ve yol üzerinden bulunan dükkanların müşterileri araçlarını “bisiklet yolu”nun üzerine parkediyor.

“SIRF, ŞU KADAR KM BİSİKLET YOLU YAPTIM DEMEK İÇİN YAPILDI”

Benli’nin “sırf bu kadar km bisiklet yolu yaptım” demek için projeyi yaptığını söyleyen Mustafa Erk, seçilmesi halinde Belediye Bulvarı için yapmış olduğu revize projesini hayata geçireceğini söyledi.