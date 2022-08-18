  • BIST 2.983,30
  • Altın 1017.905
  • Dolar 17.9617
  • Euro 18.2517
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Nesli tükenen Tazmanya kaplanı geri getirilecek

»
Bilim insanları, 1930'larda nesli tükenen Tazmanya kaplanını gen düzenleme yöntemiyle geri getirmeyi amaçlıyor.
Nesli tükenen Tazmanya kaplanı geri getirilecek

Gen düzenleme teknolojisi, DNA'nın canlı bir organizmanın genomuna eklendiği, silindiği, modifiye edildiği veya yer değiştirildiği genetik mühendisliğe deniyor.

Bilim insanları, 1930'larda nesli tükenen Tazmanya Kaplanı’nı gen düzenleme yöntemiyle dünyaya kazandırabilmek için milyonlarca dolara mâl olarak bir proje üzerinde çalışıyor.

10 yıl içinde geri gelecek

Avustralya ve ABD’den bilim insanlarının başladığı projeyle, nesli tükenen Tazmanya Kaplanı'nın kök hücre ve gen düzenleme teknolojisiyle 10 yıl içinde yeniden oluşturulması planlanıyor.

Bilim insanları, benzer bir DNA’ya sahip keseli hayvan türünden kök hücreler almayı, gen düzenleme teknolojisi kullanarak nesli tükenmiş hayvanı yeniden canlandırmayı planlıyor.

Tazmanya Kaplanı nüfusu, Avustralya’ya insanların ulaşmasıyla azalmaya başlamıştı. Son Tazmanya kaplanı, 1936’da bir hayvanat bahçesinde hayatını kaybetmişti.

Proje gerçekleşirse tarihte ilk kez bir tür nesli tükendikten sonra kurtarılmış olacak. Öte yandan başka uzmanlar, böyle bir olayın ancak bilim kurgu filmlerinde gerçekleşebileceğini söylüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter'ın Yeni Abonelik Hizmeti 'Twitter Blue'nun Çok Tartışılacak Türkiye Fiyatı Belli Oldu28 Mayıs 2021 Cuma 18:05
  • Petrol, Covid-19 vakaları ile üretimdeki artışın arz bolluğu korkularını körüklemesiyle düşüşte07 Aralık 2020 Pazartesi 13:12
  • Gelecekte herkes miyop olacak!03 Ekim 2018 Çarşamba 19:27
  • Aşırı sıcak ve nemli hava, beyin kanamasına yol açıyor02 Eylül 2018 Pazar 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti