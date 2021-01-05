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Net Holding Grup CFO'su: Ocak - Şubat aylarının zaten turizm anlamında düşük...

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Ocak - Şubat aylarının zaten turizm anlamında düşük kalması ve bu karantina süreci yüzünden açık kalmamızın bir anlamı yok. Gazino eksenli otelcilik anlayışında olduğumuzdan...
Net Holding Grup CFO'su: Ocak - Şubat aylarının zaten turizm anlamında düşük...

Bloomberg HT'ye konuşan Calumeno "Adaya indiğinizde 10 günlük karantina sürecinden geçmeniz gerekiyor. Bu süreci de karantina otelleri veya hastanede geçirmeniz gerekiyor. Tabii kimse hastanede veya karantina otelinde kalmak istemiyor. Ocak - Şubat aylarının zaten turizm anlamında düşük kalması ve bu karantina süreci yüzünden açık kalmamızın bir anlamı yok, bu otel bazında aldığımız bir karar. Bu Merit açısından geçici bir durumdur." değerlendirmesini yaptı.

Merit Grubu 'süresiz kapanma' kararı aldı. Kararı Bloomberg HT'ye değerlendiren Net Holding Grup CFO'su Orlando Carlo Calumeno, minimum 3 günlük charter seferler başladığında otelin tekrar açılacağını kaydetti

Merit Grubu 'süresiz kapanma' kararı aldı. Net Holding Grup CFO'su Orlando Carlo Calumeno, charter seferler minimum 3 günlük olmak üzere tekrar başladığında otelin yeniden açılacağını kaydetti.

Bloomberg HT'ye konuşan Calumeno "Adaya indiğinizde 10 günlük karantina sürecinden geçmeniz gerekiyor. Bu süreci de karantina otelleri veya hastanede geçirmeniz gerekiyor. Tabii kimse hastanede veya karantina otelinde kalmak istemiyor. Ocak - Şubat aylarının zaten turizm anlamında düşük kalması ve bu karantina süreci yüzünden açık kalmamızın bir anlamı yok, bu otel bazında aldığımız bir karar. Bu Merit açısından geçici bir durumdur." değerlendirmesini yaptı.

Calumeno minimum 3 günlük charter seferler başladığında otelleri yeniden açacaklarını söyledi.

 

"2021 çok daha olumlu geçecektir"

 

Yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Calumeno "Kıbrıs'taki beş gazinomuza altıncıyı da ekledik, Girne'deki Liman gazinomuz da açıldı ve hala faaliyette, adadaki en büyük direk yatırım yapan şirket konumundayız, bu konumumuz devam edecektir" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini ancak 2021 yılının daha olumlu geçeceğine inandığını belirten Calumeno "Belki 3-4 ay daha stresli olabilir ama aşılara başlanması olumlu gelişme.. Gazino eksenli otelcilik anlayışında olduğumuzdan bu durumları daha hızlı telafi edip, çok daha hızlı biçimde eski seviyelere çıkabiliyoruz.." ifadelerini kullandı.

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