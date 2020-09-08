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Nijerya'da 47 Çocuk Tutsak Evinden Kurtarıldı

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Nijerya'nın Osun eyaletinde düzenlenen operasyonla 47 çocuğun "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden kurtarıldığı bildirildi.
Nijerya'da 47 Çocuk Tutsak Evinden Kurtarıldı

Osun Eyaleti Kadın, Çocuk ve Sosyal İşler Komiseri Olubukola Olaboopo, yaptığı açıklamada, eyaletin İle-İfe bölgesinde bir çocuğun kaybolması üzerine operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Olaboopo, operasyonlarda "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinin tespit edildiğini, 47 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.


Kurtarılan çocukların 3-10 yaşlarında olduğunu aktaran Olaboopo, "Burada toplanan çocuklar komşu ülkelerde ve başka eyaletlerde satılıyor." dedi.
Olaboopo, olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını ve operasyona devam edildiğini söyledi.
Ülkenin Cross River eyaletinde şubat ayında bir tutsak evine düzenlenen operasyonda 25 çocuk ve 6 hamile kadın kurtarılmıştı.

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