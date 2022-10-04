  • BIST 3.458,81
  • Altın 1021.451
  • Dolar 18.5379
  • Euro 18.4025
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

»
2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.
Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum mekanikleri konusundaki çalışmalarından ötürü Fransız fizikçi Alain Aspect, Amerikalı teorik ve deneysel fizikçi John F. Clauser ve Avusturyalı kuantum fizikçisi Anton Zeilinger kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün, üç bilim insanına, "dolanık fotonlarla ilgili deneyler, Bell eşitsizliklerinin bozulduğunun gösterilmesi ve kuantum enformasyon biliminde öncülükleri" vesilesiyle verildiği açıklandı.

Açıklamada, Aspect, Clauser ve Zeilinger'ın bu çığır açan deneylerle, dolanık durumdaki parçacıkların kontrol edilmesi ve araştırılması potansiyelinin varlığını ortaya koyduğu belirtildi.
GEÇEN YIL DA 3 KİŞİ ALDI

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü, Japon meteorolog ve klimatolog Syukuro Manabe, Alman oşinograf ve iklim modelleyicisi Klaus Hasselmann ve İtalyan teorik fizikçi Giorgio Parisi kazanmıştı.

"Dünya'nın ikliminin fiziksel modellemesini yapan, küresel ısınmayı hatasız öngören ve değişkenliğini ölçen" Manabe ve Hasselmann'ın "karmaşık sistemlerin kavranmasına ezber bozan katkı sundukları" bildirilmişti.

Parisi de "atomdan gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerde dalgalanmalar ve düzensizliğin etkileşimini keşfinden" ötürü ödüle layık görülmüştü.

2020'DE KARADELİK ARAŞTIRMASI KAZANDIRDI

Nobel Fizik Ödülü, 2020'de kara deliklerin keşfine katkı sağlayan çalışmalarından ötürü İngiliz matematiksel fizikçi Roger Penrose, Alman astrofizikçi Reinhard Genzel ve Amerikalı gök bilimci Andrea Ghez arasında paylaştırılmıştı.

Ghez, 1901'den bu yana ödülü kazanan dördüncü kadın olmuştu. 1903'te Marie Curie, 1963'te Maria Goeppert-Mayer ve 2018'de Dana Strickland Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştı.

Ödül, 2019'da da "evrenin yapısının ve geçmişinin anlaşılmasına yardımcı olan keşiflerinden" ötürü Kanadalı fizikçi ve teorik kozmolog James Peebles, İsviçreli astrofizikçi Michel Mayor ile İsviçreli gök bilimci Didier Queloz'e verilmişti.

Nobel Fizik Ödülü, 1901'den bu yana her yıl fizik alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere veriliyor.

Ödülü, 1921 yılında ünlü Alman fizikçi Albert Einstein kazanmıştı.

EN GENCİ 25 YAŞINDA

 

1915 yılında kristallerin yapılarını X ışınları yardımıyla analiz eden Lawrence Bragg, 25 yaşında Nobel Fizik Ödülü'nü babası William Henry Bragg ile paylaşmış ve bugüne kadar ödülü kazanan en genç fizikçi olmuştu.

Arthur Ashkin de 96 yaşında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülerek şimdiye kadar bu ödülü kazanan en yaşlı fizikçi unvanını kazanmıştı.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boeing, 737 MAX uçağı hakkında yatırımcıları yanılttığı için 200 milyon dolar ödeyecek23 Eylül 2022 Cuma 14:18
  • Boy farkı iş hayatınızı nasıl etkiliyor?06 Eylül 2022 Salı 09:28
  • Nesli tükenen Tazmanya kaplanı geri getirilecek18 Ağustos 2022 Perşembe 09:49
  • Aslan nüfusu son 20 yılda yüzde 43 azaldı10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:01
  • Falyalı’nın korumalarının tutukluluk süreleri uzatıldı!16 Mart 2022 Çarşamba 19:39
  • Sedat Peker'den aylar sonra ilk açıklama: Halil Falyalı hakkında konuştu16 Mart 2022 Çarşamba 18:49
  • Bilim İnsanları, Köpek Mamalarında Bulunan Antibiyotiğe Dirençli Bakteriler Konusunda Uyardı12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:12
  • Binance CEO'sundan çarpıcı Bitcoin açıklaması: Kimse kapatamaz28 Mayıs 2021 Cuma 18:40
  • Twitter'ın Yeni Abonelik Hizmeti 'Twitter Blue'nun Çok Tartışılacak Türkiye Fiyatı Belli Oldu28 Mayıs 2021 Cuma 18:05
  • Petrol, Covid-19 vakaları ile üretimdeki artışın arz bolluğu korkularını körüklemesiyle düşüşte07 Aralık 2020 Pazartesi 13:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti