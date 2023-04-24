Nöbetçi Eczaneler (24 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
KIZILBAŞ ECZANESİ
|24.04.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 32 59
|Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ORHAN BERKE ECZANESİ
|24.04.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 31 21
|Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SÖZÜÖZ ECZANESİ
|24.04.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 229 33 00
|Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
EMİN ECZANESİ
|24.04.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 19 46
|Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
|24.04.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0548) 870 84 42
|Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
TÖREN 2 ECZANESİ
|24.04.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 17 90
|Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
TARABYA ECZANESİ
|24.04.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 36 07
|15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
|24.04.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 36 31
|Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
|24.04.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 38 47
|25 Ecevit Cad. Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|24.04.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|24.04.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.