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Nöbetçi Eczaneler (24 Nisan 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (24 Nisan 2023)
Nöbetçi Eczaneler (24 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

KIZILBAŞ ECZANESİ

 24.04.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 32 59
 Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ORHAN BERKE ECZANESİ

 24.04.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 31 21
 Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SÖZÜÖZ ECZANESİ

 24.04.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 229 33 00
 Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

EMİN ECZANESİ

 24.04.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 19 46
 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 24.04.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0548) 870 84 42
 Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TÖREN 2 ECZANESİ

 24.04.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 17 90
 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

TARABYA ECZANESİ

 24.04.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 36 07
 15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

 24.04.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 36 31
 Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

 24.04.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 38 47
 25 Ecevit Cad. Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 24.04.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 24.04.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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