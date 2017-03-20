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O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu?

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O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu?
O Ses Türkiye'de dün akşam final heyecanı yaşandı. Birbirinden güzel performansların sergilendiği O ses Türkiye'de şampiyon belli olurken yarışmanın tarihinde ise bir ilk gerçekleşti.

Ekranların en fazla izlenen ve heyecan dolu müzik yarışma programı O Ses Türkiye’de dün akşam sezon finali gerçekleşti. Muhteşem performansların sergilendiği O Ses Türkiye yarışmasında şampiyon belli oldu.

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O SES TÜRKİYE’DE KİM ŞAMPİYON OLDU?

6 yarışmacının adını finale yazdırdığı yarışmada kademeli olarak elemeler yaşandı. Sona kalan iki isim ise Hadise’nin takımından Dodan Özer ile Gökhan ve Hakan’ın takımından Resul Aydemir oldu. Yapılan son halk oylaması sonucu Dodan Özer birinciliği göğüsledi. Bu sonucun ardından Hadise O Ses Türkiye’de ilk kez kazanan jüri oldu. Yarışmayı kazanan Dodan hem araba hem de single çıkarmaya hak kazandı.

ŞAMPİYON NELER SÖYLEDİ?

O Ses Türkiye birincisi Dodan Özer çok mutlu olduğunu, temkinli davrandığını ama içine doğduğunu belirtti. Özer tüm Türkiye’ye ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti. İlk kez şampiyonluk elde eden jüri üyesi Hadise ise gözyaşlarına engel olamadı.

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DODAN ÖZER KİMDİR?

Dodan Özer, 38 yaşında. Asıl memleketi Muş'un Varto ilçesi olan yarışmacı, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Ailesinin İzmir’e yerleşmesi sonrasında müzikten kopmadı ve müzik tutkusuna devam etti. Dodan Özer 1997 yılında Murat Öztürk ile Dodan Project adlı grubu kurdu. İlk gün Ali Ekber Çiçek'e ait “Haydar Haydar” isimli parçayı seslendirdi.

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