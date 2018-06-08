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O ülkede çiftlerin yarısı seks yapmıyor

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Araştırmaya katılan evli çiftlerin bir kısmı seksi angarya olarak görüyor
O ülkede çiftlerin yarısı seks yapmıyor

Japonlar, seks hayatlarına "sayonara" diyor, yani Türkçe anlamıyla "hoşçakal..." 

Daily Mail'de yer alan habere göre; Yeni yapılan bir araştırmai Japonya'da evli çiftlerin yarısının bir aydan fazla bir süre seks yapmadığını ortaya çıkardı.  

Japonya'da Aile Planlaması Birliği tarafından yürütülen araştırmaya göre; seks yapmayan çiftler arasında en yüksek oran; 40'lı yaşlarının sonunda olan çiftlere ait.

Araştırmaya göre; kadınların yüzde 22'den fazlası, cinsel ilişkiyi 'zahmetli' bulduklarını' söylerken, erkeklerin yüzde 35,2'si ise işte geçen uzun bir sürenin ardından seksi yorucu bulduklarını açıkladılar.

Araştırmaya katılan diğer kişiler ise, ilişkide cinselliğin zamanla öldüğünü söyledi. Araştırmacılar, seks yapmayan çiftlerin bu zamana kadarki rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. 

Evli katılımcıların yüzde 47,2'si bu akıma ayak uyduruyor.  Dernek Başkanı Kunio Kitamura, şunları söyledi: "Cinsellik olmayan evliliklerin sayısında artış oldu."

Anket, 16 ile 49 yaşları arasındaki evli Japonlardan 1.200'den fazla yanıt içeriyordu. Geçen yıl yayınlanan bir hükümet araştırmasının sonuçlarına göre de Japonya'nın bakire sayısında artış var.

 

 

Yetkililer, bu durumun ülkedeki doğum oranını etkilemesinden dolayı oldukça endişeliler.

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