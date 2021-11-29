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Omicron varyantı: Güney Afrika lideri Ramaphosa, seyahat kısıtlamalarını KINADI!

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Omicron varyantı nedeniyle ülkesine ve bazı Afrika ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarını kınadı.
Omicron varyantı: Güney Afrika lideri Ramaphosa, seyahat kısıtlamalarını KINADI!

Ramaphosa, kısıtlamaların bilimsel olmaktan uzak olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Cuma akşamı Omicron varyantını, "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.

İngiltere, bu gelişme üzerine kırmızı liste uygulamasını geri getirdi. Güney Afrika'dan İngiltere'ye yapılacak seyahatlerde, yeni bir açıklamaya kadar otel karantinası zorunlu olacak.

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke de aralarında Güney Afrika'nın da bulunduğu 7 Afrika ülkesine geçici seyahat yasağı kararı aldı.

Bu gelişmeler sonrası Pazar günü kameralar karşısına geçen Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, kısıtlamaların hemen kaldırılması çağrısında bulundu.

Uygulanan kısıtlamaların bilimsel ve adil olmadığını savunan Ramaphosa, "derin bir hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi.

'Afrofobi' suçlaması

Kısıtlamaların varyantın yayılmasını durdurmayacağını kaydeden Cyril Ramaphosa ise "Yasakların tek yapacağı şey, hali hazırda salgından ekonomileri zarar görmüş ülkelere daha fazla zarar vermek olacak" dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı, yeni varyantları önlemenin tek yolunun aşı adaletsizliğini gidermek olduğunu da savundu.

Seyahat yasağı uygulanan ülkelerden Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, kısıtlama uygulayan Batılı ülkeleri "Afrofobi" ile suçladı.

Bu ay başında Güney Afrika'da tespit edilen varyant, geçen Çarşamba günü WHO'ya rapor edildi.

Güney Afrika'nın birçok bölgesine yayıldığı değerlendirilen Omicron varyantı ile ilişkili vakalar, Avrupa'da ve İngiltere'de de tespit edildi.

WHO'nun Afrika sorumlusu Matshidiso Moeti de bu gelişmenin altını çizerek bir açıklama yaptı.

Moeti, varyantın dünyanın birçok bölgesinde görüldüğünü söyledi ve "Afrika'yı hedef alan seyahat kısıtlamaları, küresel dayanışmaya zarar veriyor" dedi.

Ancak aynı kurumun danışmanı olan Profesör Mary-Louise McLaws, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, yayılmanın durması için seyahat kısıtlamalarının zorunlu olduğunu savundu.

 

BBC.

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