Ortalama insan ömrü 22 yaş uzadı

Bilimcilerin araştırma kapsamında elde ettiği veriler, Lancet dergisinde yayınlandı.

Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden (MFTİ) Stanislav Otstavnov, GBD projesini şöyle anlattı:

"Global Burden of Disease, sağlık alanındaki girişimlerin sağlıklı ve verimli yaşam da dâhil olmak üzere, ömrün yıllarının nasıl korunmasını sağlayabildiğini araştırmak amacıyla yapılan sistematik bilimsel bir çalışma. Araştırmanın küresel oluşu, sağlık hizmeti organizasyonundaki zayıf yerleri ve istatistiksel verilerdeki ‘lekeleri' tanımlamayı mümkün kılıyor".

GBD projesi, Birleşmiş Milletler (BM), Seattle'daki Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü ve Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından sürekli yürütülen ve 195 ülkeden uzmanların ve önde gelen bilim merkezlerinin katıldığı en kapsamlı izleme projelerinden biri.

GBD projesinde yer alan uzmanlar, son yılların istatistik verilerinin yanı sıra sağlık sistemindeki değişiklikleri ve gezegenin onlarca yıllık demografisini yansıtan daha uzun vadeli trendleri de araştırıyor. Bu araştırmanın son aşamasında bilimciler insanoğlu yaşamının 1950'den 2017'ye kadar nasıl değiştiğini değerlendirdi.

Analizin ortaya çıkardığı iyimser sonuçlar, tüm savaşlara, ekonomik çalkantılara ve modern dünyaya özgü diğer sorunlara rağmen erkeklerin ortalama yaşam süresinin 48'den 70.5 yıla, kadınların ise 53'ten 76 yıla yükseldiğini ortaya koydu. Elde edilen veriler ayrıca 1950'de her beşinci çocuk 5 yaşına gelene kadar ölürken, şimdiyse bu rakamın yüzde 3.9 olduğunu gösterdi.

Aynı zamanda yeni sorunların da ortaya çıktığına işaret eden araştırma, çatışma, savaş ve terör eylemlerine bağlı ölümlerin sayısının son 10 yılda neredeyse 2'ye katladığını, obeziteye bağlı hastalıkların da benzer bir şekilde arttığını ortaya koydu.

Araştırmada, neredeyse tüm dünya ülkelerinde aşırı kiloluların sayısının arttığı ve bunun, tip 2 diyabetten yılda bir milyondan fazla ve insülin bağışıklığına bağlı böbrek hastalıklarından 500 bin ölüme yol açtığı kaydedildi.

Bu arada Rusya'nın bin kişiye düşen sağlık çalışanlarının yoğunluğu, sağlık hizmetlerinin kapsamı, hijyen ve sıhhiye yaygınlığı, temiz suya erişim, temiz hava ve diğer bazı göstergeler bakımından değerinin yüksek olduğu, araştırılan dönemde Rusların ortalama yaşam süresinin uzadığı da anlaşıldı.