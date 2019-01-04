Ortalama seks süresi en kısa olan ülke Türkiye

İngiliz haber sitesi Metro, cinsel ilişki süresi hakkında yaptığı araştırma sonucunda 2005 yılında yapılmış bir araştırmayı yayınladı. Cinsel ilişkinin ortalama ne kadar sürdüğünü belirlemek için yapılan araştırmada Türkiye'nin 3 dakika 42 saniye ile ortalamanın çok altında ve seçilen ülkeler içinde sonuncu sırada yer aldığı ortaya çıktı.

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Metro'nun 2005'te yapılan araştırmanın hâlâ geçerli olup olmadığını belirlemek için yaptığı anket, geçmişte yapılan araştırma ile aynı sonucu verdi: 5 dakika 24 saniye.

Ankete katılanların belirttiği en kısa süre olurken 33 saniye, en uzun süre ise 44 dakika oldu.

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2005'te "Journal of Sexual Medicine" tarafından yayınlanan araştırmada Hollanda, Birleşik Krallık, İspanya, ABD ve Türkiye ülkelerinden seçilmiş 500 çiftin 4 hafta boyunca ortalama cinsel birlikteliklerinin ne kadar sürdüğü ölçüldü ve ortalamaları alındı. Araştırmadaki bütün ülkeler birbirine yakın süre ortalamaları gösterirken, Türk çiftler 3 dakika 42 saniyelik ortalamayla 5 dakika 24 saniyeden çok uzakta bir ortalama ortaya koydu ve seçilen ülkeler içinde sonuncu oldu.

Araştırmalarda ayrıca prezervatif kullanımının ve sünnetli olmamanın cinsel birliktelik süresine etki etmediği sonucuna varıldı.