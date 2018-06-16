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Orun İskele'nin 4 yıllık stratejik Kalkınma Planını açıkladı

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İskele Bağımsız Başkan adayı Halil İbrahim Orun İskele'nin 4 yıllık stratejik Kalkınma Planını açıkladı
Orun İskele'nin 4 yıllık stratejik Kalkınma Planını açıkladı

İskele Bağımsız Belediye Başkanı Halil İbrahim Orun, ses getirecek projeleriyle seçimlere damgasını vurmaya hazırlanıyor.

İskele Belediye başkan adaylığına yeniden aday olan Halil Orun, yeni projelerle İskele’nin çehresini değiştirmeyi amaçlıyor.

Yapacağı yeni yatırımlarla İskele’nin geleceğine yön vermeye ve hem alt yapı hem de peyzaj çalışmalarıyla İskele’nin daha da güzelleşmesini ve sorunlarının kaldırılmasını hedefliyor.

Orun projelerini İskele'nin 4 yıllık stratejik kalkınınma planı olarak açıkladı. Halil İbrahim orun İskele 2018-2022 Stratejik Hedefler ve Yatırım programı #halilibrahimorun2018

İşte o projeler;

 

 

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