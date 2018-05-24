Osman Bican: Güzelyurt 20 yıldır aynı kötü ellerde, halkımız ‘artık yeter’ diyor!

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis üyesi adayları önceki gün Aşağı ve Yukarı Bostancı’yı ziyaret etti.

Köy kahvehaneleri ve iş yerlerinde yapılan sohbetlerde CTP’li ekibe ilgi yoğundu. CTP Güzelyurt ilçesi Başkanı Doğan Şahali’nin de eşlik ettiği ziyaretlerde bölge halkının sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Bostancı’nın büyük ihmale uğradığını ifade eden yurttaşlar, Bican’ın projeleri hakkında bilgi aldı.

HALKIMIZ HAK ETTİĞİ HİZMETİ BİZİMLE ALACAK



CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt’un 20 yıldır aynı kötü ellerde yönetildiğini belirterek, Bostancı’ya ne bir çocuk parkı, ne bir düğün alanı yapıldığını, bölge halkı gibi Bostancı’nın da ‘artık yeter’ dediğini söyledi.

Göreve geldiği zaman yapacağı hizmetler ile Bostancı’nın Güzelyurt ilçesinde hak ettiği yeri alacağını ifade eden Bican, özellikle Yukarı Bostancı’nın kaderine terk edildiğini, bölgede ciddi bir çevre felaketi yaşandığını, yurttaşların her türlü sportif, kültürel ve sosyal aktiviteden izole edildiğini belirterek Bostancılıları çağdaş, modern, adil, eşit ve demokratik bir yönetime kavuşturacağının sözünü verdi.

Bican, “halkımız hak ettiği hizmeti bizimle alacak, Güzelyurt’ta işler artık değişecek” dedi.