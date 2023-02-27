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Otellerdeki doluluk oranı 2022’de % 42,7’ye yükseldi

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Otellerdeki doluluk oranı 2022’de % 42,7’ye yükseldi
Otellerdeki doluluk oranı 2022’de % 42,7’ye yükseldi

Turizm Bakanlığı 2022 yılı verilerini açıkladı.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; 2022’de ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 42,7’ye yükseldi. 2021 yılında bu rakam yüzde 26,8 idi.

2022’de turistik tesislerde konaklama oranı geçen 2021’e göre toplam yabancı turist bazında yüzde 184,3; gecelemede ise yüzde 208,3 arttı.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 958 bin 646 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı 2021’de 337 bin 187 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakanlık verilerine göre 2022 yılında otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’e kıyasla yüzde 166 artarak 707 bin 284 oldu.

2022 yılında otellerde konaklayan 251 bin 362 diğer yabancı uyruklu sayısı da 2021’e göre yüzde 252,7 artışa işaret ediyor.

2022’de geceleme sayılarında da artış yaşandı.

Yabancı turist bazında geceleme sayısı 3 milyon 567 bin 228 ile 2021’e oranla yüzde 208,3 arttı.

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