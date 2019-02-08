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Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti

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Oyuncu Yalçın Menteş 12 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Diyabetik olan ve aynı zamanda akciğer kanseri tedavisi gören tiyatrocu Yalçın Menteş, 12 gün önce kaldırıldığı yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Haberi Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş, "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!" ifadeleriyle duyurdu.

 

​Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960'ta İzmir Tire'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Menteş, tiyatroya, 1977'de Turgut Özakman'ın 'Darılmaca Yok' adlı oyunuyla başladı. İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kuran Menteş, 1987'de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul'a yerleşti.

 

​​Menteş, 1999'da yayınlanan Çarli ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle parladı.

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