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Özçınar: Çocuk etkinlikleri bu yıl da pandemi dolayısıyla yapılmayacağını kaydetti.

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Özçınar: Çocuk etkinlikleri bu yıl da pandemi dolayısıyla yapılmayacağını kaydetti.
Özçınar: Çocuk etkinlikleri bu yıl da pandemi dolayısıyla yapılmayacağını kaydetti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar her yıl yeni yıl kapsamında yapılan çocuk etkinliklerinin bu yıl da pandemi dolayısıyla yapılmayacağını kaydetti.

Güzelyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Özçınar, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı önlemler çerçevesinde çocukların okul hayatlarına devam ettiğini ancak onlara yönelik düzenlenmesi arzulanan yeni yıl etkinliğinin çocukların sağlığı için ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar açıklamasında, bahar geldiği zaman açık havada çocuklar için eğlenceli bir organizasyon düzenleme sözü de verdi.

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