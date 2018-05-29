Detay TV’nin ilk canlı yayınının ilk konuğu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar oldu.

Özçınar: “Hedef kırsalda gelişme ve sosyal konutlar”

Detay TV’nin ilk canlı yayın konuğu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar oldu. Detay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Taner Ulutaş’ın sorularını yanıtlayan Özçınar, yerel seçimler öncesinde yeni projeleri hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi. “Bugün biz Güzelyurt’ta kanalizasyonu, yağmur suyu drenajını ve şebekeyi konuşmuyoruz” diyen Başkan Özçınar, bundan sonraki hedeflerinin kırsal kesime daha çok hizmet götürmek ve sosyal konut projelerini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Taner Ulutaş: “Detay TV’den merhabalar!”

Taner Ulutaş, Detay TV Seçim Özel programının ilk bölümünü şu sözlerle açtı: “Detay TV’den merhabalar, evet bugün ilk yayınımız Detay TV olarak. Detay Kıbrıs biliyorsunuz Kıbrıs’ta en çok okunan siteler arasındadır. Şimdi de TV yayınımız, bugün tabi bizim için tarihi bir gündür. İlk yayınımızda Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı konuk ettik . Onun projelerini, ne yapmak istediğini, geçmişte yapılanları masaya yatıracağız”

Başkan Mahmut Özçınar: “Detay TV’nin ilk yayınına imza atmak, bu tarihi sürece imza koymak gerçekten güzel”



Konuşmasına “Evet öncelikle tabi Detay TV’nin bu yayın gününde bulunmak, ilk yayınına imza atmak, bu tarihi sürece imza koymak gerçekten güzel, ben de aynı heyecanı sizler adına taşıyorum. Detay TV’nin tüm kurucularına, katkı koyan tüm insanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diyerek başlayan Mahmut Özçınar, sözlerine “Evet gündemimiz yerel seçimler” diye devam etti.

Hedef kırsalda gelişme: Sosyal konutlar

“Bugün biz Güzelyurt’ta kanalizasyonu, yağmur suyu drenajını ve şebekeyi konuşmuyoruz” diyen Başkan Özçınar, bundan sonraki hedeflerinin kırsal kesime daha çok hizmet götürmek olduğunu ve soysal konut projelerinin olduğunu söyledi.

“Sosyal konut önemli bir projemiz”

Devletin kırsal kesimdeki arazileri belediyelere verdiği takdirde maliyetlerin en az %20 düşeceğini söylen Özçınar, devlet bu konuda yardımcı olmazsa bile bu projelerin hayata geçirebileceğini ifade etti. Bunu yapmanın yolunun da, belediyenin arazi satın alması olduğunu söyledi. Hedeflenen projede 3+1 105 metre karelik daireler yapılacak. Sosyal konut projesi, belediyenin oluşturacağı şirketle ve bankalarla yapılacak sözleşmelerle hayata geçirilecek. Dairelerin fiyatları 30-35,000 Sterlin civarında olacak.

“Kent Park projesi, ülkenin en büyük parkını yapıyoruz”

Parkta 4.5 km’lik bisiklet parkuru ve yürüme parkuruyla birlikte çocuklar için oyun bölümü olacağını söylen Başkan Özçınar, ayrıca Türk Dünyası Minyatürü’nün de Kent Park’ta yerini alacağını söyledi.

“Belediyelerin şu anki durumu sürdürülebilir mi?”

Taner Ulutaş’ın “Belediyelerin şu anki durumu sürdürülebilir mi?” sorusuna Başkan şu şekilde cevap verdi:

“Şu anki yapı kurumsal yapılanmayı engelleyen bir yapıdır. Lefke ve Güzelyurt birleşse biz ancak kurumsal bir yapı kurabiliriz, ikimizin nüfusu 28,000 civarındadır, bu şekilde araç gereçlerimizi daha ekonomik bir şekilde kullanabiliriz ve mimar mühendislerimizi daha bölgesel ve bölümsel olarak ayırabileceğiz, kurumsal yapıya ulaşmanın yolu budur“



Başkan Özçınar’ın aktardıklarının satır başları:

“Suyun fiyatını 5.50 TL’den, 4.50 TL’ye düşürdük”

“Hiçbir belediye sudan gelir elde etmeye çalışmıyor”

“Vatandaşa bitmemiş bir evin faizini yüklemeyeceğiz”

“Evlerin fiyatları 30-35,000 Sterlin civarlarında olacak”

“Lefke ve Güzelyurt birleştiği takdirde personel sayısında azaltma gerekmeyecek”

“Yasa gelirimizin en az %20’sini yatırıma ayırmamızı emrediyor”

“Seçim var diye iş yapmadım, sürekli bir proje var”

“Eğer heyecanım, vizyonum olmasa aday olmazdım”

“Ben herkesi işe alacağım vaadiyle yola çıkmadım”

“Güzelyurt’taki çim saha sayısını 10’a çıkardık”

“Belediyelerin görev süreleri 4 yıldan 7’ye çıkarılmalı ve 2 dönemle sınırlandırılmalı”