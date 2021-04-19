Özgür Demirtaş’ın Bitcoin yorumu: Devletler hırsızlığa giriştiği için bu kadar büyüdü

Ekonomist Özgür Demirtaş, “Kripto paraların bu kadar büyümesinin ana sebeplerinden biri de dünya devletlerinin hırsızlığa girişmesi” dedi.

Dünyanın en yaygın işlem gören kripto para birimi bitcoin dün yüzde 14 değer kaybederek 51 bin 541 dolara kadar geriledikten sonra bugün kayıplarını kısmen telafi ederek 57 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu ‘Teke Tek Bilim’ programına katılan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü başkanı, son dönemin en revaçta yatırım araçlarından kripto paraları yorumlarken şunları söyledi: “Kripto paralar varlığınızı park etme yeridir. Bunun bu kadar büyümesinin ana sebeplerinden biri de dünya devletlerinin hırsızlığa girişmesidir. Bu hırsızların en büyüğü de ABD’dir. ABD’nin şu anda bastığı para 7.7-7.8 trilyon dolar. Bunu basmaya da devam ediyorlar. Devletler para basarak insanların cebindeki alım gücünü çalmış oluyor. Bitcoin ve türevlerinin arzı ise sabittir.”

“Yüzde 90’ı batacaktır”

Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda dünyada 9 binin üzerinde ‘token’ ve ‘coin’ var. Öncelikle bu bir devrim. İnternet nasıl bir devrimse bu da onun gibi bir devrim. Ancak 9 bin tane coin içerisinde yüzde 90’ı da batacaktır. Bunların batacak olmasının nedenleri başka, diğerlerinin gelecek vaat edecek olmasının nedenleri başka. Toplamda bu teknolojinin bir devrim olmasının nedenleri başka.”

Bitcoin yıl başından bu yana, giderek daha yaygın bir ödeme aracı haline gelmesi ve bireysel yatırımcıların artan ilgisiyle yüzde 89 değer kazandı.Pek çok kripto para piyasası, haftanın her günü 24 saat işleme açık olduğu için, hacimlerin düştüğü saatlerde fiyatlarda sert hareketler görülebiliyor.