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Özyiğit: Ezilenler ayağa kalkmalı, bu gidişe dur demeli!

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Özyiğit: Halk Bu Kötü Gidişe Artık Dur Demeli
Özyiğit: Ezilenler ayağa kalkmalı, bu gidişe dur demeli!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, halkın cebindeki paranın son dönemde eridiğini, alım gücünün ciddi oranda düştüğünü belirterek, “Halkın büyük çoğunluğu, esnafımız, üreticilerimiz ciddi bir ekonomik kriz yaşamakta. Bu kötü günleri yaşamak kader değildir, olmamalıdır. Bunu durdurmanın yolu vardır, o da halkın elindedir. Bu kötü günlerin yaratıcısı ve yaşatıcılarına tekrar prim verilmemeli” dedi. 

Bugün ailelerin %30’unun ayda 5 Bin TL’nin (325 Euro) altında, %60’ının ise 10 Bin TL’nin (650 Euro) altında bir gelirle ayakta kalmaya çalıştığını, ülkede kaynakların %80’ini %10’luk bir azınlığın ele geçirdiğini ve büyük bir kitlenin fakirliğe mahkum edildiğini belirten Özyiğit, temelinde büyük bir adaletsizlik yatan bu sorunun adil bir gelir dağılımı yaratmadan çözülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Böylesi kötü bir dönemde dahi hükümetlerin önceliğinin mağdur olan ve ezilen kesim olmadığını belirten Özyiğit, “TDP’nin bu konudaki duruşu açık ve nettir. Bu adaletsizliğe mutlaka son vereceğiz. Mutlu azınlığın değil, sosyal ve ekonomik olarak ezilen ve ezdirilen çoğunluğun yanında olacağız” dedi.

TDP, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, görüşlerini dinleyerek sorularını yanıtladı, projelerini aktardı. Ziyarette TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e Genel Sekreter Halil Hızal, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker, Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu’nun da hazır bulunduğu görüşmenin başında kısa bir konuşma gerçekleştiren Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ersöz, kulübün herkese açık olduğunu belirterek, her siyasi partinin görüş ve düşüncelerini dinlemek istediklerini kaydetti. Ersöz ziyaretinden dolayı Özyiğit ve ekibine teşekkürlerini de iletti.

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“Fakirleşme Kader Değildir”

TDP Başkanı Özyiğit ülkenin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere her alanda tam bir yıkım yaşandığını, geçmişte kıtlık dönemlerinde görülen manzaraların benzerinin ortaya çıkmaya başladığını belirterek,  tüm bu yaşananların bir kader olmadığını vurguladı. 

Halkın artık bir gün bile dayanacak gücünün kalmadığını, sosyal ekonomik durumun daha da kötüye gittiğini söyleyen Özyiğit şunları söyledi: “Bugün ailelerin büyük bölümünün elde ettiği gelir maalesef yeterli değildir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Ülkede kaynakların %80’ini %10’luk bir azınlık ele geçirmiş, büyük bir kitle ise fakirliğe mahkum edilmiştir. İçinde bulunduğumuz bu kriz döneminde dahi hükümetin tüm politikaları söz konusu mutlu azınlığı memnun etmek üzerine kurgulanmıştır. Sosyal devletin temel görevi dar gelirlileri korumaktır. Devletin görevi zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmak değildir.”

“Ezilenler Ayağa Kalkmalı”

Ülkedeki fakirleşmenin temelinde bir adaletsizlik sorunu olduğunu ve bu gerçeğin artık daha güçlü olarak ifade edilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, “Ultra zenginlerden varlık vergisi dahil, doğrudan ve dolaylı vergilerle bu adaleti en kısa sürede sağlamak zorundayız. TDP olarak tarafımız bellidir. Mutlu azınlığın değil sosyal ve ekonomik olarak ezilen ve ezdirilen çoğunluğun yanında olacağız” dedi.

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