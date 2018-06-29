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Özyiğit YKS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Özyiğit YKS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

Bakan Özyiğit yayımladığı mesajda, “Üniversiteye giriş için YKS sınavı önemli bir adım olmakla birlikte çocuklarımızın hayatlarında bir dönüm noktası olması sebebiyle önem arz etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız,  kuşkusuz yapılacak  sınavlarda hayatınıza yön vermek için uğraşacak,  burada göstereceğiniz başarıda sizleri ileride önemli görevlere taşıyacaktır. Ancak unutmamalısınız ki hayattaki başarılarınız sadece, gireceğiniz bu sınava bağlı olmayacaktır” ifadelerini kullandı. 

Şahsı ve bakanlık adına, zamanının büyük bir kısmını bu sınava ayıran ve emek veren öğrencilere sınav kaygısını ve zamanı iyi yönetmelerini, başarılı bir sınav geçirmeleri dileğinde bulunan Özyiğit mesajında, “Buradan değerli halkımıza da çağrıda bulunarak hayatlarının en önemli sınavlarından birisine girecek öğrencilerimize destek olmak adına sınav saatleri içerisinde özellikle okullarımızın çevrelerinde gürültü yapmamaya özen göstermelerini rica ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

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