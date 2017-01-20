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"Palm Yağı, insan sağlığı açısından potansiyel risk"

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"Palm Yağı, insan sağlığı açısından potansiyel risk"
Nutella ile patlak veren Palm Yağı'nın sağlık konusundaki olumsuz etkisi, KKTC'de de konuşulmaya başlandı. Gıda Mühendisleri Odası, ülkede tüketilen gıdaların güvenliği ile ilgili yasaların güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Gıda Mühendisleri Odası, ülkede üretilen ve tüketilen gıdaların güvenliği ile ilgili yasaların güncellenmesi ve dünya ölçeğine uyumlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Gıda Mühendisleri Odası, son günlerde palm yağı ile ilgili dünya ve Türkiye basınında yer alan haberlerin; sağlıklı ve güvenli gıdanın önemini yeniden gündemlerine taşıdığına dikkat çekerek, açıklama yaptı.

Gıda Mühendisleri Odası yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılında kabul edilen Gıda Yasası’nın devamı niteliğindeki ilgili diğer yasa ve tüzüklerin hazırlanarak, ülkedeki gıda güvenlik sisteminin güncellenmesinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Değişen dünya yaşamı, değişen sistemler ve yeme alışkanlıklarının gıda sektöründe önemli değişimlere neden olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede var olan yasaların zaman zaman yetersiz kaldığının görüldüğü kaydedildi.

GIDA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YASA VE TÜZÜKLERİN TAMAMLANMASI GEREK

Gıda Güvenliği ile ilgili tüm yasa ve tüzüklerin tamamlanması, bir an önce hayata geçirilmesi ve gıda sektörüne yön verecek denetim mekanizmasından sadece devlet otoritesinin sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, devletin bu yöndeki çalışmalarını varsa toplumla paylaşması; yoksa bir an önce bu yöndeki çalışmaların başlatılması talep edildi.

Açıklamada, dünya standartlarında ve güvenilir gıdalara her insanın erişlebilir olmasının en temel vatandaşlık haklarından olduğuna vurgu yapıldı.

Palm, palmiye veya bir diğer adı hurma yağı ile ilgili Mayıs 2016’da bir araştırma yapan Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı’nın (EFSA), 2016 yılı sonunda genel bir bilimsel raporun içinde aynı çalışmanın sonuçlarını yeniden gündeme taşıdığı ifade edilen açıklamada, araştırma sonuçlarına da dikkat çekildi.

PALM YAĞI, İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN POTANSİYEL RİSK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Araştırmaya göre; palm yağı eldesi prosesinde rafinasyon işlemi sırasında yüksek sıcaklık uygulamasından dolayı meydana gelen kimyasal bulaşanların (kontaminant) insan sağlığı açısından potansiyel risk yarattığı ifade edilmektedir.

Palmiye yağı; bugün gıda endüstrisinde çikolatalarda, keklerde, bisküviler, dondurmalar, cips vb. birçok hazır gıdalarda yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Genel kullanıma uygun ve ekonomik olması nedenleriyle yaygın şekilde tercih ediliyor olması, EFSA tarafından açıklanan bilimsel veriler dikkate alındığında oldukça endişe verici.

Ancak; EFSA, Avrupa Birliği içinde bağımsız bir şekilde çalışan ve tamamen bilimsel önerilerde bulunan bir kurumdur. Bu çalışmanın sonuçlarının dikkate alınarak AB yasalarında gerekirse değişiklik yapılması beklenmektedir.”

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