‘Parasız konuk olmam’ diyen ünlüler

TV ekranlarında boy göstermek ünlü isimler için bile çok önemlidir. Çünkü ne kadar gündemde kalırsanız, ne kadar göz önünde bulunursanız yeni anlaşmalar yapmak, şöhretinizi diri tutmak o kadar mümkündür. Ancak bazı ünlü isimler var ki bu önemli hususu bir kenara bırakıp, ekrana çıkmak için maddi talepte bulunuyor; hem de bu taleplerinin geri çevrilme riskine rağmen.
Peki ünlüler dünyasında kimler ekrana çıkmak için para talep ediyor? İşte cevabı…
Demet Akalın – 40 bin TL (Mehmetçik Vakfı’na bağış yapıyor)
Bülent Ersoy – 20 bin TL
Emrah – 50 bin TL
Hande Yener – 10 bin TL
Ümit Besen – 10 bin TL
Kibariye – 25-30 bin TL
Banu Alkan – 2 bin – 5 bin TL
Dilber Ay – 2-3 bin TL
Serkan Kaya – 7-10 bin TL
Fedon – (Kendi adına Mehmetçik Vakfı’na bağış yapılmasını talep ediyor)
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