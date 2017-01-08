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‘Parasız konuk olmam’ diyen ünlüler

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‘Parasız konuk olmam’ diyen ünlüler
Bazı ünlü isimler TV kanalarına ücret almadan konuk olmuyor. Kimisi 40 bin TL isteyip bağış yapıyor kimisi ise 2 bin liraya razı oluyor. İşte o ünlüler...

TV ekranlarında boy göstermek ünlü isimler için bile çok önemlidir. Çünkü ne kadar gündemde kalırsanız, ne kadar göz önünde bulunursanız yeni anlaşmalar yapmak, şöhretinizi diri tutmak o kadar mümkündür. Ancak bazı ünlü isimler var ki bu önemli hususu bir kenara bırakıp, ekrana çıkmak için maddi talepte bulunuyor; hem de bu taleplerinin geri çevrilme riskine rağmen.

Peki ünlüler dünyasında kimler ekrana çıkmak için para talep ediyor? İşte cevabı…

Demet Akalın – 40 bin TL (Mehmetçik Vakfı’na bağış yapıyor)

Bülent Ersoy – 20 bin TL

Emrah – 50 bin TL

Hande Yener – 10 bin TL

Ümit Besen – 10 bin TL

Kibariye – 25-30 bin TL

Banu Alkan – 2 bin – 5 bin TL

Dilber Ay – 2-3 bin TL

Serkan Kaya – 7-10 bin TL

Fedon – (Kendi adına Mehmetçik Vakfı’na bağış yapılmasını talep ediyor)

 

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