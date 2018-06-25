  • BIST 95.409
  • Altın 190,746
  • Dolar 4,6715
  • Euro 5,4630
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

Paşaköy Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

» »
İşte Paşaköy Belediyesi'nde Meclis Üyeliği kazanan adaylar.
Paşaköy Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

PAŞAKÖY BELEDİYESİ

Toplam Sandık Sayısı : 8

Seçime Katılma Oranı : % 83.36

Açılan Sandık Sayısı : 8

Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,507

Kayıtlı Seçmen Sayısı : 2,085

Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 231

Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,738

Geçerli Oy Toplamı : 10,959

BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALI BÖLMELER
Sıra No Parti Bölme
1 UBP 4,836.00
2 HP 3,404.00
3 UBP 2,418.00
4 CTP 1,787.00
5 HP 1,702.00
6 UBP 1,612.00
7 UBP 1,209.00
8 HP 1,134.67

PARTİLERİN ÇIKARDIĞI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAYISI
Parti Belediye Meclis Üyesi Sayısı
UBP 4
CTP 1
HP 3
 

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam
UBP Cansev Batıray 444 217 661 199 860
UBP Hasan Ergin 444 165 609 213 822
UBP Tülin Özer 444 169 613 141 754
UBP Mikail Cankurt 444 147 591 154 745
HP Melek Melahat Karakuş 285 206 491 83 574
HP Ali Şengül 285 213 498 74 572
HP Şule Yüksel Sarpkaya 285 150 435 91 526
CTP Hayriye Gürdağ 102 156 258 35 293

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mağusa Bölgesi'nde kazanan muhtarlar25 Haziran 2018 Pazartesi 15:11
  • Tatlısu Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri25 Haziran 2018 Pazartesi 15:00
  • Vadili Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri25 Haziran 2018 Pazartesi 14:45
  • Yeni Boğaziçi Belediye Meclis Üyeleri25 Haziran 2018 Pazartesi 14:38
  • Geçitkale Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri25 Haziran 2018 Pazartesi 14:32
  •  “Uygar bir ortamda seçimini yapmasını bilen halkımız kutlanmaya değer”25 Haziran 2018 Pazartesi 12:58
  • Lefkoşa Belediye Meclis Üyeleri belli oldu25 Haziran 2018 Pazartesi 12:51
  • Esentepe'de seçimi mevcut başkan Cemal Erdoğan kazandı24 Haziran 2018 Pazar 21:06
  • LTB Belediye Meclisi'ni kimler kazandı24 Haziran 2018 Pazar 20:45
  • Harmancı Lefkoşa'da %50+ ile seçimi kazandı, işte sonuçlar24 Haziran 2018 Pazar 20:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti