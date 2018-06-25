Paşaköy Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

PAŞAKÖY BELEDİYESİ
Toplam Sandık Sayısı : 8
Seçime Katılma Oranı : % 83.36
Açılan Sandık Sayısı : 8
Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,507
Kayıtlı Seçmen Sayısı : 2,085
Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 231
Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,738
Geçerli Oy Toplamı : 10,959
BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALI BÖLMELER
Sıra No Parti Bölme
1 UBP 4,836.00
2 HP 3,404.00
3 UBP 2,418.00
4 CTP 1,787.00
5 HP 1,702.00
6 UBP 1,612.00
7 UBP 1,209.00
8 HP 1,134.67
PARTİLERİN ÇIKARDIĞI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAYISI
Parti Belediye Meclis Üyesi Sayısı
UBP 4
CTP 1
HP 3
PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam
UBP Cansev Batıray 444 217 661 199 860
UBP Hasan Ergin 444 165 609 213 822
UBP Tülin Özer 444 169 613 141 754
UBP Mikail Cankurt 444 147 591 154 745
HP Melek Melahat Karakuş 285 206 491 83 574
HP Ali Şengül 285 213 498 74 572
HP Şule Yüksel Sarpkaya 285 150 435 91 526
CTP Hayriye Gürdağ 102 156 258 35 293
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