  • BIST 4.919,87
  • Altın 1246.446
  • Dolar 19.251
  • Euro 21.037
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023 kayıtları devam ediyor

»
Maratona yoğun ilgi var...
Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023 kayıtları devam ediyor

Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023, 30 Nisan Pazar günü start veriyor. Girne Belediyesi Maraton Komitesi’nin verdiği bilgiye göre maratona katılmak isteyenler için online kayıtların artarak devam ettiği belirtildi.

Bireysel başvurular kapsamında ise ilk olarak maratonun ana sponsoru Pasha Group toplu kayıt işlemini gerçekleştirdi. Girne Grand Pasha Otel’de gerçekleştirilen kayıt töreninde, Grand Pasha Hotel Girne Genel Müdürü Mine Lama Cinci ve ekibi göğüs numaralarını aldı.

 

30 NİSAN’DA START VERİYOR

Her yıl büyük bir katılım ile gerçekleştirilen Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023, bu yıl 30 Nisan Pazar günü start vermeye hazırlanıyor. Hali hazırda online ve bireysel kayıtların devam ettiği maraton için büyük bir katılım bekleniyor. Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde start verilecek olan Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023 3 km halk koşusu, 10 ve 21 kilometre genel klasmanları olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleşiyor.

 

KAYIT İÇİN…

Girne Belediyesi Maraton Komitesi, maratona katılım göstermek isteyen tüm vatandaşların 10 km ve 21 km kategorileri için online olarak www.alivex.com adresine başvurabileceklerini açıkladı. 3 km halk koşusu için ise katılımcılar Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası), Girne Muhtarlıkları ve gezici kayıt ekiplerine başvurabilecekler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB: 8 Mart’ta yine paylaşma ve dayanışmayı büyütüyoruz07 Mart 2023 Salı 17:16
  • LTB- Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği iş birliğinde Atatürk Koruluğu Oluşturuldu21 Şubat 2023 Salı 14:53
  • Bu şehir dayanışmayı bilir: Lefkoşa Ülkemize Gelen Depremzedelerin Yanında21 Şubat 2023 Salı 14:51
  • Yarış kızışacak... Kayalp'e rakip çıktı!30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:03
  • Özçınar: Çocuk etkinlikleri bu yıl da pandemi dolayısıyla yapılmayacağını kaydetti.08 Aralık 2021 Çarşamba 16:25
  • Özçınar, KKTC’nin uluslararası tanıtılması çalışmaları nedeniyle ödül aldı08 Ekim 2021 Cuma 17:44
  • LTB’nin okullardaki temizlik çalışmaları sürüyor22 Ağustos 2021 Pazar 15:16
  • Merkez Lefkoşa, Pazar Esnafına Tanıtıldı08 Haziran 2021 Salı 22:35
  • Gönyeli’de çocukların uçurtma sevinci03 Haziran 2021 Perşembe 14:25
  • Arter PCR merkezini ziyaret etti, test yaptırdı...21 Mayıs 2021 Cuma 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti