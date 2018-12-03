Plastik poşetlerin çevre ve doğaya zararları

Son yıllarda özellikle alışveriş merkezlerinde görmeye alıştığımız plastik poşetler yerine üzerinde doğa dostu poşetler, bez çanta modelleri, %100 dönüştürülebilir poşet gibi ibarelerin yer aldığı poşetler kullanılıyor. Çünkü dünyada sanayileşmenin de artmasıyla doğada meydana gelen hasarlar ve çevrenin ömrünü kısaltan davranışlar arasında plastik poşetlerin kullanımı da yatıyor. Çok yaygın olarak kullandığımız bu poşetlerin kontrollü olarak kullanımının azaltılması ver yerine doğa doğru malzemelerden elde edilen, bez çanta türevi seçeneklere yönelmek gerekiyor.

Plastik poşetlerin çevreye zararları olduğu kadar insan vücuduna da birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Yapılan birçok tıp çalışmasına göre artan kanser vakalarında bu çantalarda yer alan materyallerin etkisinin son derece büyük olduğu söyleniyor.Plastik poşetlerde saklanan yiyecekler, çok ciddi kimyasallarla etkileşime geçiyor ve insan hayatına etkisi burada da kendini gösteriyor. Plastik poşetlerin maliyeti çok ucuz olduğu için bu kadar fazla kullanılıyor. Ancak daha çevreci materyaller kullanılmazsa gelecekte çevreye verilen hasar bu ekonomik poşetlerin karşılığında fazlasıyla üzücü sonuçlar doğuracak.

PLASTİK POŞETLERİN DOĞAYA ZARARLARI

Plastik poşetlerin imhası sırasında açığa çıkan gazlar da, en az poşetlerin kullanımı kadar çevreye zarar veriyor. Aniden gerçekleşen orman yangınlarının sebepleri arasında dahi plastik poşetler bulunuyor. Çevreye atılan bu poşetlerin şeffaf olanları sera etkisi yaparak ısıyı emiyor ve orman yangınlarına sebebiyet veriyor. Üstelik plastik poşetlerin üretiminde termoplastik olarak adlandırılan petrol türevli polietilen kullanılıyor ki bu da çevre ve insan sağlığını büyük ölçüde tehdit ediyor. Doğada bozulmaları için gereken süre denizde 400 yıl iken, karada 800 yıl. Bu bozulma sırasındaysa zaten tüm zararlı materyaller toprak ve suya geçiyor. İnsanların çalıştıkları arazilerde bu durum ürünlere de etki ederek sağlığa zararlı durumların ortaya çıkmasına yol açıyor.

Doğada bozulmaları için gereken süre denizde 400 yıl iken, karada 800 yıl. Bu bozulma sırasındaysa zaten tüm zararlı materyaller toprak ve suya geçiyor. İnsanların çalıştıkları arazilerde bu durum ürünlere de etki ederek sağlığa zararlı durumların ortaya çıkmasına yol açıyor.Aynı zamanda doğaya bırakılan plastik poşetler hayvanların besin zannetmeleri sonucu tüketmeye çalışmaları ve sindirim sistemlerinin bozulmasıyla ölümlerine yol açıyor. Işık etkisiyle daha zehirli ve küçük petro-polimerlere dönüşen plastik poşetler sadece tek bir nesli değil, besin zincirini çok uzun süre etkileyecek kadar uzun ömürlü durumlara neden oluyor.Özellikle siyah plastik poşetlerin çöplerden elde edildiği için çok daha zararlı olduğu biliniyor. Siyah poşetler kova, pet şişe ve tıbbi atık gibi materyallerin çöplerden ayrılıp, kusurlarının gizlenebilmesi için siyaha boyanması sonucu tüketicilere sunuluyor. Elde edildiği bu maddeler bir yana, sadece siyah boya kullanılması bile bu torbaların kullanımına kısıtlama getirme sebebidir.

PLASTİK POŞETLER YERİNE ALTERNATİF MATERYALLER

Çevreye ve insanlara olan zararlı etkileri en aza indirmek için plastik torbaların kullanımı gün geçtikçe daha fazla ülkede yasaklanıyor. Alışkanlıklardan bir çırpıda vazgeçilemeyeceği için, bazı ülkeler bu poşetleri ek ücretle insanlara sunuyor. Bu konuda avrupa ülkelerinin güzel bir çalışması mevcut : Yurt Dışında Plastik Poşet Neden Ücretli? Plastik poşet kullanımını en aza indirmek gerekiyor. Herkes haftada yalnızca 2 poşet az kullandığında, yıllık asgari 100 poşet çöpe atılmamış oluyor. Ülkemizde de her 5 kişiden 1’i plastik poşet kullanımına son verdiğinde 70 yıllık süreçte tamı tamına 37 milyar daha az poşet harcanmış oluyor.Sadece plastik poşetler değil, plastik ve naylon türevli tüm materyaller kullanım sonrasında geri dönüşüm kutularında muhafaza edilerek satılabiliyor. Bu sayede çevre kirliliğini önlerken küçük oranda maddi gelir sağlanabiliyor.Daha bilinçli yaşamak ve gelecek nesillere de temiz ve kullanılabilir çevre bırakabilmek adına plastik poşetler yerine bez çanta, file, kese kağıdı kullanımı gibi çözümlere yönelmek gerekiyor. Doğaya geri kazandırılabilir olan bu materyaller kullanıldığında, çevre ve insan sağlığı açısından oldukça faydalı oluyor.