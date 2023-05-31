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Putin: Bizi korkutmaya çalışıyorlar

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Putin: Bizi korkutmaya çalışıyorlarMoskova'ya insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya'yı provoke etmeye çalışıyorlar" dedi.
Putin: Bizi korkutmaya çalışıyorlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’ya bugün düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili sert açıklamalar yaptı.

Sabah saatlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlenmiş, bazı İHA’ların isabet ettiği binalarda hasarlar oluşmuştu. Rus ordusu saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutarken Kiev suçlamayı reddetmişti.

Putin, saldırılarla ilgili açıklamasında İHA’ların sivilleri hedef aldığını belirterek “Rusya’yı provoke etmeye çalışıyorlar. Bizi korkutmak istiyorlar” dedi. Moskova’da hava savunma sistemlerinin güçlendirileceğini kaydeden Rusya lideri, Ukrayna’daki askeri istihbarat merkezinin vurulduğunu söyledi.

‘UKRAYNA'DA KARAR ALMA MERKEZLERİNİ VURDUK'

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'da Batılı istihbarat örgütlerinin yönlendirmesiyle Rusya'ya yönelik terör saldırılarının planlandığı merkezi karar alma noktalarının vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, “Ukrayna’ya teçhizat ve silah sevkiyatı artıyor. Bu sevkiyatların hacmini ve yollarını takip ediyoruz, tespit edildiğinde vuruyoruz” dedi. Askeri yetkililerle yaptığı toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklama yapan Şoygu, “Sadece son 1 ayda düşman 16 binden fazla asker, 16 uçak, 5 helikopter, 466 insansız hava aracı, 400’ü aşkın tank ve zırhlı araç ile 238 obüs ve havan topunu kaybetti” diye konuştu. 

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