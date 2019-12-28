Putin'den dünyayı korkutan sözler! Tek tuşla yok edecek

Rusya sesten hızlı (hipersonik), nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip yeni füzelerini ilk kez konuşlandırdığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun konuşlandırmayla ilgili Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirdiği açıklandı. Ancak füzelerin nereye konuşlandırıldığı belirtilmedi.

"ABD BUNA ENGEL OLAMAZ! DÜNYANIN HER YERİNİ VURACAK"

"Avangard" isimli hipersonik füze, üzerine oturtulduğu kıtalararası balistik füzenin hızını ses hızının 27 katına kadar çıkartabiliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, geliştirilen yeni tip silahın çağın ötesinde olduğunu belirterek, bu gelişmenin Sovyetler Birliği'nin 1957 yılında uzaya ilk uyduyu göndermesine eş olduğunu kaydetti. Rusya'nın yeni nesil nükleer silahlarının dünya üzerinde neredeyse her noktayı vurabileceğini söyleyen Putin, ABD menşeli herhangi bir füze kalkanının da buna engel olamayacağını ifade etti.

"TEK BİR ÜLKE BİLE BU SİSTEMLERE SAHİP DEĞİL"

"Avangard" sisteminin mevcut olan ve geliştirilecek tüm füze savunma sistemlerini delip geçebilecek düzeyde olduğunu söyleyen Putin "Bugün yeni ve yakın tarihimizde eşi benzeri olmayan bir duruma sahibiz. Diğer ülkeler bizi yakalamaya çalışıyor. Tek bir ülke bile, kıtasal menzile sahip sesten hızlı silahlar bir yana dursun, sesten hızlı silahlara dahi sahip değil" diye konuştu.