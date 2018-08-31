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Renault Arkana gün yüzüne çıktı

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Renault compact SUV kategorisindeki yeni modeli Arkana'yı Moskova'da gün yüzüne çıkardı. Araç henüz konsept olarak nitelendirilse de nihai haline çok yakın bulunuyor.
Renault Arkana gün yüzüne çıktı

Renault son yılların en gözde segmenti olan compact SUV kategorisine yepyeni bir modelle giriyor. Kaptur ve Dacia/Renault Duster gibi araçların üretildiği B0 platformunun revize edilmiş hali olan B0+ platformunda üretilen araç ilk etapta Rusya, Güney Kore, Çin ve Latin Amerika'da satılacak. 

Renault'un Moskova'daki otomobil fuarında tanıtımını yaptığı aracın ilk olarak ise 2019'un ilk yarısında Rusya'da satışa çıkması bekleniyor.

Latince gizemli anlamına gelen 'arcanum' kelimesinden türetilen Arkana, Renault'un Koleos, Kaptur, Duster ve Sandero Stepway modellerinin ardından beşinci compact SUV kategorisindeki aracı olacak.

Renault'tan yapılan açıklamada, Arkana'nun Renault grubunun global satışlarının 2022 yılına kadar 5 milyona çıkmasında önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.

Renault'un geçen seneki toplam satışları ise 3.76 milyon adet seviyesindeydi.

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