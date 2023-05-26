  • BIST 4.427,99
  • Altın 1252.911
  • Dolar 19.9694
  • Euro 21.4341
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Reuters: TL/dolar kuru 20'yi gördü, Türk lirası bu yıl yüzde 6,4 değer kaybetti

» »
Türk Lirası Cuma günü dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederek 20 seviyesini aştı.
Reuters: TL/dolar kuru 20'yi gördü, Türk lirası bu yıl yüzde 6,4 değer kaybetti

Perşembe gününü 19.86 ile kapatan lira, serbest piyasada çok daha yüksek fiyatlardan işlem görüyor.

Reuters haber ajansına göre bu yıl içinde Türk Lirası yüzde 6,4 değer kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü bir televizyon yayınında, Körfez'den yeni gelen finansmanın Merkez Bankası'nı ve piyasayı "kısa bir süre için de olsa rahatlattığını" söylemişti.

TL'nin değer kaybetmeye devam edeceği beklentisiyle seçim döneminde döviz talebi arttı.

Reuters'a göre TL 2021'de yüzde 44, 2022'de yüzde 30 değer kaybetti. 14 Mayıs seçimlerinden bu yana ise liranın değer kaybı yüzde 2,1'e ulaştı.

Merkez Bankası'nın net döviz rezervi 2002'den bu yana ilk kez eksiye düştü ve 19 Mayıs itibarıyla -151.3 milyon dolar seviyesini gördü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Kurları 11 Mayıs 2023 güne nasıl başladı?11 Mayıs 2023 Perşembe 08:32
  • Bloomberg hesaplaması: Dolar 26’ya çıkabilir10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:37
  • Fed, SVB'nin iflasından banka yönetimini ve yetersiz denetimi sorumlu tuttu29 Nisan 2023 Cumartesi 12:37
  • Şenol Babuşcu: Seçimden sonra 500 TL'lik banknot ve 5 TL’lik madeni parayı çıkarmak öncelik olmalı25 Nisan 2023 Salı 11:57
  • Türkiye'de seçim yaklaşırken tüm faizler tırmanışa geçti18 Nisan 2023 Salı 15:15
  • Döviz Kurları (18 Nisan 2023)18 Nisan 2023 Salı 08:33
  • Euro 21,15, sterlin 23,95, dolar 19,25 liradan işlem görüyor17 Nisan 2023 Pazartesi 10:30
  • JP Morgan’dan seçim sonrası dolar tahmini15 Nisan 2023 Cumartesi 16:11
  • Altın ve Euro'nun ardından Dolar'dan da yeni rekor14 Nisan 2023 Cuma 14:19
  • Euro 21.85, sterlin 24.75, dolar 19.75 liradan işlem görüyor14 Nisan 2023 Cuma 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti