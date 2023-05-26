Reuters: TL/dolar kuru 20'yi gördü, Türk lirası bu yıl yüzde 6,4 değer kaybetti

Perşembe gününü 19.86 ile kapatan lira, serbest piyasada çok daha yüksek fiyatlardan işlem görüyor.

Reuters haber ajansına göre bu yıl içinde Türk Lirası yüzde 6,4 değer kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü bir televizyon yayınında, Körfez'den yeni gelen finansmanın Merkez Bankası'nı ve piyasayı "kısa bir süre için de olsa rahatlattığını" söylemişti.

TL'nin değer kaybetmeye devam edeceği beklentisiyle seçim döneminde döviz talebi arttı.

Reuters'a göre TL 2021'de yüzde 44, 2022'de yüzde 30 değer kaybetti. 14 Mayıs seçimlerinden bu yana ise liranın değer kaybı yüzde 2,1'e ulaştı.

Merkez Bankası'nın net döviz rezervi 2002'den bu yana ilk kez eksiye düştü ve 19 Mayıs itibarıyla -151.3 milyon dolar seviyesini gördü.