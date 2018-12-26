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Ruslar, ev almak için Türkiye ve Kıbrıs'ı tercih ediyor

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Rusların ev almak için en çok tercih ettikleri ülkeler arasında Türkiye ikinci sırayı alıyor. Türkiye'yi, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs ve Karadağ'daki emlak talepleri izliyor.
Ruslar, ev almak için Türkiye ve Kıbrıs'ı tercih ediyor

Rusların ev almak için en çok tercih ettikleri ülkeler arasında Türkiye ikinci sırayı alıyor. Türkiye'yi, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs ve Karadağ'daki emlak talepleri izliyor.

Rusların yurtdışındaki gayrimenkul alımına ilgileri son iki yılda yüzde 70 arttı.

Rusya Hükümeti altındaki Finans Üniversitesi verilerine dayanarak haberi veren Rossiyskaya Gazeta Bulgaristan, ev satın alınan ülkeler listesinde lider konumda.

Rusların ev almak için en çok tercih ettikleri ülkeler arasında Türkiye ikinci sırayı alıyor. Türkiye'yi, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs ve Karadağ'daki emlak talepleri izliyor.

Aynı zamanda, Ruslar için geleneksel olarak çekici olan İspanya tercihlerinde de yüzde 20 oranında gözle görülür bir artış var. Araştırmaya göre, büyük ve orta büyüklükteki Rus şehirlerinin sakinlerinin yüzde 2,5'i, arkadaşları ve tanıdıkları arasında, gelecek veya iki yıl içinde yurtdışında mülk satın alacak olanların olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, Rusların tasarruflarını bu şekilde korumaya çalıştığına inanıyor. Kasım ayında, emlakçılar Ukraynalıların St Petersburg emlak piyasasındaki faaliyetlerinden bahsettiler. Emlakçılara göre, Neva'daki şehirdeki her onuncu konut alıcısı Ukraynalı.

Ayrıca yerel nesneler Almanlar ve Belaruslar için ilginçtir. Eylül ayında, ruble çöküşünden korkan Muskovitlerin daire almaya başladıkları anlaşıldı.

Tasarruf sağlamak için bir yaşam alanı satın alan alıcılardan en çok aranan nesne, metroya yakın bir evde tek yatak odalı, ekonomi sınıfı bir daireydi.

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