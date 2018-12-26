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Rusların otel odalarında en sık unuttuğu eşyalar: Seks oyuncağı, şarj aleti ve kıyafetler

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Ostovok.ru isimli rezervasyon sitesinin gerçekleştirdiği araştırma Rusların otel odalarında en çok seks oyuncağı ve şarj aletini unuttuğunu ortaya çıkardı.
Rusların otel odalarında en sık unuttuğu eşyalar: Seks oyuncağı, şarj aleti ve kıyafetler

Ostovok.ru sitesi Rusların otel odalarında en çok ne unuttuğuna ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Lenta.ru'nun eline ulaşan araştırma sonuçlarına göre, ankete katılan Rusların yüzde 13'ü en az bir kez seks oyuncağını unuttuğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 30'u kıyafet ve ayakkabı, yüzde 27'si de şarj aleti ile elektronik eşya unuttuğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 17'si kozmetik ürünlerini, yüzde 10'u kitap ve hediyelik eşyalarını, yüzde 7'si de çocukların oyuncaklarını unuttuğu yanıtını verdi.

Ankete göre Rusların (yüzde 5'i) en nadir unuttuğu şeyler para, anahtar ve kimlikleri.

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