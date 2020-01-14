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Rusya: Hafter iki gün süre istedi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'da müzakere masasından kalkan Libyalı komutan Hafter'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili olarak iki gün süre istediğini duyurdu.
Rusya: Hafter iki gün süre istedi

Moskova'daki müzakere masasından kalkan Libyalı komutan Halife Hafter'le ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, hem Hafter'in hem de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es Serrac'ın "mevcut ateşkesi sürdürmek için prensipte anlaştığını" duyurdu.

Interfaks haber ajansına göre, Bakanlık açıklamasında, Hafter'in Moskova'daki görüşmelerde hazırlanan anlaşma taslağına olumlu baktığı ancak değerlendirmek için iki gün süre istediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Libya'da çatışan tarafların bir ateşkes anlaşmasını desteklemeye hazır olmasının olumlu bir atmosfer yarattığı ifade edildi.

Serrac imzalamıştı

Libya'daki çatışmalarla ilgili ateşkes süreci, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde yürütülüyor. Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler arasında yaklaşık dokuz ay süren çatışmalar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak çağrısı üzerine 12 Ocak itibarıylasonlandırılmıştı.

Taraflar, ateşkes şartları ve detaylarını ise Moskova'da Pazartesi günü Rus ve Türk heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Hafter'in Pazartesi akşamı, Serrac tarafından imzalanan ateşkes anlaşması konusunda Salı sabahına kadar süre istediğini ancak daha sonra Moskova'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Hafter neden masadan kalktı?

Hafter'in müzakere edilen ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'yı terk etme gerekçesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, Libyalı komutanın "Anlaşma taslağı, Libya (Ulusal) Ordusu'nun birçok talebini dikkate almıyor" dediğini aktarmıştı.

Bingazi'de Hafter'e yakın isimlerden aldığı bilgileri aktaran Rus basını ise Libyalı komutanın, ateşkes anlaşmasında Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin dağıtılması konusunda bir zaman çizelgesi bulunmadığı için müzakere masasından kalktığını iddia etmişti.

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