Rusya-Ukrayna arasındaki 3. tur görüşmeler sona erdi

TASS haber ajansının Rusya'nın Minsk büyükelçiliğine dayandırdığı haberine göre, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 3. tur müzakereler sona erdi. Görüşmelerden yine ateşkes çıkmadı. Ukrayna heyeti görüşmelerin, insani koridorlar açısında az da olsa olumlu gelişmelere yol açtığını duyurdu. Ancak, Ukrayna tarafı, durumu önemli ölçüde iyileştirebilecek bir sonuca varılmadığını aktardı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 12. gününde devam ederken, Ukrayna heyeti üçüncü tur görüşmeler için Belarus'a geldi.

Devam eden ihtilafı çözmeyi amaçlayan görüşmeler, Brest kentinin kuzeyinde yer alan Polonya-Belarus sınırına yakın Belavezhskaya Pushcha Ulusal Parkı'nda yapıldı.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna heyeti tarafından görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler, insani koridorlar açısında az da olsa olumlu gelişmelere yol açtı. Ancak, mevcut durumu iyileştirebilecek bariz bir sonuca ulaşılmadı" denildi.

Diğer taraftan, Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu geçen perşembe günü yapılmıştı.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti.

KREMLİN ŞARTLARINI AÇIKLAMIŞTI

Görüşmelere saatler kala Kremlin barış için şartlarını açıklamıştı. Rus tarafı taleplerini şöyle açıklamıştı:

Ukrayna' Kırım'ı Rus toprağı, Donetsk ve Luhansk'ı ise bağımsız devlet olarak tanımak zorunda.