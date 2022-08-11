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Rusya'daki faaliyetini durduran Coca Cola, 195 milyon dolar zarar etti

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Coca Cola Hellenic Bottling Company (Coca Cola HBC), Rusya'daki faaliyetini sonlandırmasının ardından bu yılın ilk yarısında 195 milyon dolar zarara uğradığını duyurdu.
Rusya'daki faaliyetini durduran Coca Cola, 195 milyon dolar zarar etti

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.

İsveç Entegrasyon ve Göç Bakanı Anders Igeman, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus vatandaşlarına turist vizelerini askıya alma yönünde atacağı muhtemel adımı destekleyeceklerini söyledi.

Herson Bölgesi'ndeki Aleşkinskiy ilçesinin askeri-sivil idaresinin başkanı Georgiy Juravko, birçok Herson sakininin bölgenin Rusya'yla birleşmesinden yana olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington yönetiminin yakın vadede Baltık denizinde bir dizi askeri tatbikat düzenlemeyi ve bölgeye ek kuvvetler konuşlandırmayı planladığını duyurdu.

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