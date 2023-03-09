  • BIST 5.446,22
  • Altın 1113.277
  • Dolar 18.9408
  • Euro 20.0303
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMarmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Rusya’dan Kuzey Akım açıklaması: ‘İnandırıcı değil’

» »
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Kuzey Akım hatlarındaki patlamaların arkasında Ukrayna'nın olduğu iddiası inandırıcı değil" dedi.
Rusya’dan Kuzey Akım açıklaması: ‘İnandırıcı değil’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl gerçekleşen patlamaların arkasında Ukrayna’nın olduğu iddiasının inandırıcı olmadığını belirterek, “Bunu ancak iyi eğitimli özel servisler yapabilir” dedi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki patlamaların arkasında Ukrayna’nın olduğu iddiasını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:

“Buna inanmak zor. Bu, çok zor şekilde gerçekleştirilen bir eylemdir. Bunu ancak iyi eğitimli özel servisler yapabilir. Bunların sayısı da dünyada çok az. Başından beri bahsettiğimiz Anglosaksonların yaygara yaptıklarını görüyorsunuz. Belli ki bunlar, Almanlar ile ilişkilerinde söz konusu terör saldırısından ötürü kendilerini mahcup hissediyor. Bu apaçık.”

Peskov, patlamaların arkasında Rusya’nın olduğu iddiasını da yalanlayarak, “Bu uluslararası projenin (Kuzey Akım) ana hissedarlarından biri olan Rusya’nın kendi ayağına sıkacağı fikrini ancak iltihaplı bir beyin ortaya atabilir. Bu, kesinlikle temelsiz, asılsız ve saçma bir fikir” değerlendirmesinde bulundu. Kremlin Sözcüsü, olayla ilgili hızlı ve şeffaf şekilde soruşturmanın yapılması, olayın fail ve organizatörlerin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

‘GÜRCİSTAN’DAKİ DURUMDAN ENDİŞELİYİZ’

Gürcistan’da “yabancı etkinin şeffaflığı” ile ilgili yasanın parlamentoda onaylanmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerine değinen Peskov, Rusya’nın bu yasayla alakası olmadığını belirtti.

Peskov, ABD’de buna benzer bir yasanın daha önce kabul edildiğine dikkati çekti.
Gürcistan’daki durumdan endişeli olduklarını dile getiren Peskov, “Elbette sınırlarımızın etrafında barışın olması bizim için önemli” dedi.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, bu anlaşmanın uygulanması konusunda pek çok soru işaretinin olduğunu kaydetti. Peskov, “Burada tahılın nihai alıcıları, tahılın nereye gittiği konusunda çok soru işareti var. Tahılın ikinci kısmıyla ilgili de sorunlar herkes tarafından biliniyor” ifadesini kullandı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore: Füzelerimizin düşürülmesini açık bir savaş ilanı sayarız07 Mart 2023 Salı 20:31
  • Çin’den covid sonrası ekonomik toparlanma hedefi06 Mart 2023 Pazartesi 14:01
  • Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’ni topladı03 Mart 2023 Cuma 19:59
  • Japonya’da intihar vakaları rekor kırdı03 Mart 2023 Cuma 11:35
  • FBI ‘Covid laboratuvardan çıktı’ demişti… Çin’den yanıt geldi02 Mart 2023 Perşembe 14:45
  • Rusya: Kırım’a SİHA saldırısı engellendi01 Mart 2023 Çarşamba 19:21
  • Rusya’dan Ukrayna’ya ağır bir darbe daha27 Şubat 2023 Pazartesi 20:47
  • Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz26 Şubat 2023 Pazar 22:34
  • Putin’den nükleer savaş sinyali26 Şubat 2023 Pazar 15:31
  • Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze Japon kara sularına düştü19 Şubat 2023 Pazar 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti