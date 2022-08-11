Ryanair CEO'su O'Leary: 10 euroluk uçuş devri kapandı

Düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Ryanair’in CEO’su Michael O’Leary, yakıt fiyatlarına dikkat çekerek ucuz uçuş döneminin bittiğini söyledi: "Bir euroluk, 0,99 euroluk hatta 9,99 euroluk promosyon biletlerini birkaç yıl göremeyeceksiniz."

Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Ryanair’in CEO’su Michael O’Leary, yükselen yakıt fiyatları nedeniyle ucuz uçuş döneminin sona erdiğini söyledi. BBC’ye konuşan O’Leary “10 euroluk uçuş devri bitti” dedi.

Önümüzdeki beş yıl içinde Ryanair’in ortalama bilet fiyatlarının geçen yılki seviye olan 40 eurodan 50 euroya çıkacağını belirten O’Leary, hayat pahalılığının artmasına rağmen insanların sık sık uçmaya devam edeceğine inandığını belirtti:

“Bir euroluk, 0,99 euroluk hatta 9,99 euroluk promosyon biletlerini birkaç yıl göremeyeceksiniz. Ama insanlar uçmaya devam edecek. Uçuşlardan vazgeçmek yerine ucuz seçeneklere yönelecekler.”

1990’lardan itibaren uçuşların ucuzlaması daha fazla sayıda insanı yıllık tatillerine ek olarak kısa tatillere yöneltti ve milyonlarca kişi seyahatlerinde uçuşları tercih etmeye başladı. Ryanair, Easyjet, Vueling ve Wizz Air gibi şirketler arasında ucuz uçuş rekabeti yaşandı.

Küresel karbon emisyonlarının yüzde 2,4’ünün ticari uçuşlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bu nedenle sektör karbon emisyonlarını azaltması için baskı altında. Ayrıca insanları uçak yerine tren ve karayoluyla seyahate özendirmeye yönelik kampanyalar düzenleniyor.

Bununla birlikte O’Leary karayolu taşımacılığı ve gemicilik sektörünün karbon emisyonlarının daha fazla olduğunu belirterek salımları azaltmak için havayolu yerine bu alanlara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Covid-19 pandemisi, uluslararası uçuşlara büyük sekte vurmuştu. Ancak hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte uçuşlara talep arttı. Fakat havayolu şirketleri ve havalimanlarındaki personel sıkıntısı uçuşlarda rötar ve iptallere yol açtı. Birçok yolcu havalimanlarında saatlerce beklemek ya da son dakikada yeni uçuşlar ayarlamak zorunda kaldı.