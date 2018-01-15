Sadık Gardiyanoğlu'ndan Hodri Meydan! ''Erken Seçime Gidelim''

7 Ocak Erken Genel Seçim’den birinci parti olarak çıkan ve hükümeti kurma çalışmalarına başlaması beklenen Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün bugün itibariyle devreye gireceği öğrenildi

Ulusal Birlik Partisi İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, kurulacak hükümet çalışmaları ile ilgili Evrenselgazete'ye konuştu. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün bu bir haftalık süreci yorumsuz izlediğini işaret eden Sadık Gardiyanoğlu restini çekti. Gardiyanoğlu, “ben bir erken seçim isterim” dedi. 7 Ocak Erken Genel Seçimin ardından kurulması gereken hükümet ile ilgili Evrenselgazete’den Rana Sarro’nun sorularını yanıtlayen Sadık Gardiyanoğlu, koalisyon çalışmaları ile ilgili de bilgiler verdi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bu bir haftalık süreci yorumsuz izlediğini işaret eden Sadık Gardiyanoğlu, “bazıları çıktı ‘Ulusal Birlik ile yapabiliriz’ dedi, bazıları ilk günden ‘Ulusal Birlik ile olmaz’ dedi, sonra bazıları ‘bizim sıkıntımız Özgürgün'ledir, UBP ile değil’ dedi. Ben de İlçe Başkanı olarak bunu cevapladım, ‘Özgürgün’süz bir hükümet modelini bize teklif dahi etmeyin’ dedik. Artık izliyoruz” diye konuştu. “Bu talihsiz açıklamalardan son derece üzgünüz” diyen Gardiyanoğlu, yüzde 36 Ulusal Birlik Partisi, yüzde 7 de Yeniden Doğuş Partisi’nin oy oranı hesaplandığında, ortalama yüzde 42’lik bir halk kitlesini, bazı siyasi partilerin ötekileştirmiş olduklarını savundu. Gardiyanoğlu, “Sevgiyi, saygıyı, demokrasiyi ön plana çıkaran sol görüşlü partiler, bir anda bir kalemde yüzde 42-43 oranındaki halkı silebiliyorlarsa, bu ülkeyi nasıl yönetecekler” diye de sordu. Sadık Gardiyanoğlu, koalisyon hükümeti kurulması çalışmalarındaki genel teamül ile ilgili de Evrenselgazete’ye bilgi verdi. Koalisyon hükümeti kurulmasındaki genel teamülün, Cumhurbaşkanı’nın seçimden birinci çıkan partiye hükümeti kurma görevi vermesi olduğunu; diğer bir teamüle göre de, hükümeti kurabileceğine inandığı partiye görevi verebileceğini kaydeden Sadık Gardiyanoğlu, “bu tamamen Cumhurbaşkanı’nın uhdesindedir” dedi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün bugün itibariyle devreye gireceği tahminini de belirten Sadık Gardiyanoğlu, “Başkan’la geçen akşam konuştum, daha kimseyle görüştüğüne dair bana bir şey söylemedi. Telefonda dostlar sofrasında konuşuluyor ama resmi görüşme yok” diye konuştu. Sadık Gardiyanoğlu, bugün milletvekillerine mazbatalarının verileceğini, akabinde Meclis’te yemin töreninin olmasının ardından da Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini vermesinin beklendiğini kaydetti. Demokrat Parti’nin tavrının sorulduğu Sadık Gardiyanoğlu, “Demokrat Parti’nin bir kısmı, UBP-YDP koalisyon hükümetine sıcak bakar, belli bir kısmı da, CTP-HP-TDP ile koalisyona sıcak bakar. Tabi Sayın Denktaş’a parti meclisi koalisyon görüşmeleri ile ilgili tam yetki verdi. Tabi biz Demokrat Parti ile görüşmüş değiliz, sadece dostlar sofrasında konuşuyoruz yani açık söyleyeyim” dedi. Evrenselgazete’ye süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Sadık Gardiyanoğlu, “benim kendi şahsi görüşüm de, ben bir erken seçim isterim” dedi. Gardiyanoğlu, “bugün bakıldığında sanki da seçim döneminde güç odakları düğmeye bastı ve bazı partiler seçimden önce ‘Ulusal Birlik Partisi ile hükümet kurmayız’ diye açıklama yapmaya başladı. Bu halk Ulusal Birlik Partisi’ne yüzde 36 oranında bir oy verdi. Halkın yüzde 36 oranında oy verdiği bir partiye vebalı muamelesi yapıyorlar. Benim şahsi görüşüm, UBP’ye gönül verenlere karşı bu kadar cephe açan ve bu ülkeyi kaosa sürüklemeye hazır bu kadar parti ortamında bir koalisyona girmem, erken seçim çağrısı yaparım” dedi. Sadık Gardiyanoğlu, “Çocuğun elinden yemişi alınmış gibi ‘ben kurmam’, ‘ben etmem’ diyeceklerine, halk kendilerini temsil etmeleri için oy verdi. Bildiğiniz gibi seçim öncesinde de algı operasyonu yaratılmaya çalışıldı. Ulusal Birlik Partisi ile kurmam deyip durdular. Halk ise hükümette Ulusal Birlik Partisi’ni görmek istemiştir. Ki bu kadar çok siyasi partinin katıldığı bir seçimde yüzde 36 oy almak ciddi bir başarıdır” diye konuştu. İlçe Başkanı olarak bu Pazar seçim olsa Ulusal Birlik Partisi’nin yüzde 40’ın üzerinde oy alacağını iddialı şekilde söyleyen Gardiyanoğlu, “Çünkü Ulusal Birlik Partisi’nin tabanı, oy verenler ve gönül verenler, bu tavırları, bu muameleleri hiç hak etmediler. Bu yüzden İlçe Başkanı olarak bana sorulsa, ben erken seçim isterim” dedi.

(Rana Sarro/ Evrenselgazete)