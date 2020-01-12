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Sağ da 4 aday! “Tatar Türkiye’den vizeyi aldı”

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“Tatar Türkiye’den vizeyi aldı” diyen Arıklı, çatı aday teklifinin kabul görmediğini söyledi.
Sağ da 4 aday! “Tatar Türkiye’den vizeyi aldı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’a, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak ‘Çatı Aday’ teklifinde bulunan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, olumlu yanıt alamadı.  

Diyalog’a konuşan Arıklı “Başbakan Tatar Türkiye’den vizeyi almış görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine ‘hayırlısı olsun başarılar diliyorum’ dediğini öğrendik. Bu yüzden İstanbul’dan mutlu döndüğü için teklifimize sıcak bakmadı” diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.    

Tatar’ın UBP tabanından yeterince oy alamayacağını savunan Arıklı şunları kaydetti:    “Ben de sayın Tatar’a seçimin kolay olmadığını anlattım. UBP’nin tabanından beklediği kadar oy alamayacak. Ona kızgın olan güçlü çevreler vardır. O güçlü çevrelerin kendisini destekleyeceğini düşünmüyorum.”

Özgürgün de aday olabilir    

Eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün Anayasa Mahkemesi’nde açmış olduğu davaya değinen Arıklı “Bu dava 16 Ocak’ta karara bağlanacak. Meclis’in dokunulmazlıkla ilgili kararının durdurulması halinde Özgürgün’ün DP’den ay olacağına kesin gözle bakılıyor. Böylesi bir durumda Tatar’ın oy kaybı daha fazla olacak” dedi.   

Arıklı aday olacak    

UBP’nin ‘çatı aday’ teklifini reddetmesi üzerine, YDP olarak kendilerinin de aday göstereceğini belirten Arıklı “Bu aday sz olabilir misiniz?” sorusuna “İbreler öyle gösteriyor” sözleriyle yanıt verdi.
 

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