  • BIST 4.957,77
  • Altın 1059.836
  • Dolar 18.6328
  • Euro 19.5497
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Sağlıklı cinsel hayat için çiftlere 7 ipucu

» »
En mutlu çiftler bile zaman zaman ilişkilerinde çeşitli krizler yaşayabiliyor ama bazı önemli konularda birbirlerine açık olan ve konuşmaktan çekinmeyen çiftler bu krizleri daha çabuk aşıyor.
Sağlıklı cinsel hayat için çiftlere 7 ipucu

ABD'nin önde gelen seks terapistlerinden Todd Baratz, çiftlerin cinsel ilişkilerinin daha iyiye gitmesi için birbirleriyle konuşması gereken 7 konuyu sıraladı.

Sağlıklı bir ilişki için çiftlerin birbirlerine bazı konularda açık olması gerektiğine dikkat çeken Baratz, partnerini iyi tanımanın sağlıklı cinselliğin de anahtarı olduğunu belirtti. Ünlü terapist, Instagram hesabında “Ne yazık ki çok azımız bu konuları konuşacak kadar ilişki eğitimine sahibiz” diyerek sağlıklı cinsel hayat için önemli 7 ipucunu şöyle sıraladı:

1. Çocukluk anıları

Baratz, öncelikle çiftlerin çocuklukları hakkında birbiriyle konuşmasını tavsiye etti. Ünlü terapiste göre çocukluk anıları kişinin gerçek kimliği konusunda önemli bilgiler içeriyor, aile geçmişi ve arkadaşlık bağları kişiliğin gelişmesinde büyük rol oynuyor. Partnerinizi ne kadar iyi tanırsanız ilişkide yaşanabilecek krizleri aşmak da o kadar kolay oluyor.

2. İlişki geçmişi

Bu konu genelde ilişkilerde pek konuşulmuyor, ama çiftlerin birbirlerinin önceki ilişkilerini bilmesi de daha güçlü bağ kurmaları için önemli. Daha önce ilişkilerinde neleri yanlış yaptıklarını rahatça konuşabilen çiftlerin iletişimi de daha güçlü oluyor.

3. Aşk tercihleri

İlişkide sevgiyi ve aşkı gösterme biçimleri de sağlıklı cinselliğin temellerinden biri. Herkesin sevgisini farklı yollarla gösterdiğini kaydeden Baratz, partnerine neyi sevip sevmediğini söylemenin de yaşanabilecek sorunların önüne geçebileceğini vurguluyor.

4. İlişkideki zorluklar

En mutlu çiftler bile zaman zaman ilişkilerinde çeşitli krizler yaşayabiliyor. Bunları konuşmak, çözüm bulmak için olmazsa olmaz bir yöntem. Bunu yaparken öfke nöbetine kapılmadan hayal kırıklıklarını ya da sorunları dürüstçe ortaya koymak büyük önem taşıyor.

5. Cinsel arzular ve davranışlar

Çiftler ayrıca seks hayatlarında heyecanı korumak ve artırmak için birbirlerinin cinsel arzularını ve fantezilerini de bilmeli. Bunun için çiftler arasında bir “soru-cevap” seansı düzenlemek de faydalı olabilir.

6. İç dünyadaki düşünceler

Kişiler partnerlerinden bağımsız olarak bireysel hayatlarında birçok duygu ve düşünceyle dolu olabilir. Günlük hayat deneyimlerini, aklımızı kurcalayan düşünceleri partnerimize anlatmak güçlü bir ilişkide en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Ünlü terapist Baratz, çiftlerin zaman zaman oturup iç dünyaları hakkında sohbet etmesinin çok sağlıklı olduğunu ifade ediyor.

7. Hayaller ve gelecek planları

Gelecekle ilgili planlar bazen ortak bazen de bireysel olabilir. Bunları ilişkinin en başından itibaren açıkça paylaşmak karşılıklı güveni pekiştiriyor. ABD'li uzmana göre kısa ve uzun vadeli plan ve hayaller bir ilişkide asla gizli olmamalı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlar penis kısalmasına karşı uyarıyor: Bu yiyeceklere dikkat09 Kasım 2022 Çarşamba 00:47
  • Seksle ilgili bildiklerinizi unutun: Fiziksel tatmin her şeyin üzerinde!09 Kasım 2022 Çarşamba 00:45
  • Vulvodini nedir genital bölgede ağrı ve yanmaya sebep oluyor!06 Kasım 2022 Pazar 23:57
  • Bilimsel araştırma: “Sonsuz kimyasallar” kısırlığa yol açabilir03 Kasım 2022 Perşembe 16:21
  • İlk gece korkusu nasıl aşılır evlenmeden önce bilinmesi gerekenler02 Kasım 2022 Çarşamba 00:45
  • Pilates kadınların cinsel işlev bozukluklarına iyi geliyor31 Ekim 2022 Pazartesi 00:36
  • Klitoris ile ilgili yeni bilgiye ulaşıldı: Önceki araştırmaları çöpe atın28 Ekim 2022 Cuma 23:23
  • Seks hayatını bu iki şey öldürüyor!25 Ekim 2022 Salı 23:45
  • Bu hastalık kadınlarda kısırlık yapıyor! Kiloda artış ve tüylenme varsa...22 Ekim 2022 Cumartesi 22:08
  • Yeni anneler için cinsel doyum yaşamanın önemi21 Ekim 2022 Cuma 23:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti