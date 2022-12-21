Sağlıklı cinsel hayat için çiftlere 7 ipucu

En mutlu çiftler bile zaman zaman ilişkilerinde çeşitli krizler yaşayabiliyor ama bazı önemli konularda birbirlerine açık olan ve konuşmaktan çekinmeyen çiftler bu krizleri daha çabuk aşıyor.

ABD'nin önde gelen seks terapistlerinden Todd Baratz, çiftlerin cinsel ilişkilerinin daha iyiye gitmesi için birbirleriyle konuşması gereken 7 konuyu sıraladı.

Sağlıklı bir ilişki için çiftlerin birbirlerine bazı konularda açık olması gerektiğine dikkat çeken Baratz, partnerini iyi tanımanın sağlıklı cinselliğin de anahtarı olduğunu belirtti. Ünlü terapist, Instagram hesabında “Ne yazık ki çok azımız bu konuları konuşacak kadar ilişki eğitimine sahibiz” diyerek sağlıklı cinsel hayat için önemli 7 ipucunu şöyle sıraladı:

1. Çocukluk anıları

Baratz, öncelikle çiftlerin çocuklukları hakkında birbiriyle konuşmasını tavsiye etti. Ünlü terapiste göre çocukluk anıları kişinin gerçek kimliği konusunda önemli bilgiler içeriyor, aile geçmişi ve arkadaşlık bağları kişiliğin gelişmesinde büyük rol oynuyor. Partnerinizi ne kadar iyi tanırsanız ilişkide yaşanabilecek krizleri aşmak da o kadar kolay oluyor.

2. İlişki geçmişi

Bu konu genelde ilişkilerde pek konuşulmuyor, ama çiftlerin birbirlerinin önceki ilişkilerini bilmesi de daha güçlü bağ kurmaları için önemli. Daha önce ilişkilerinde neleri yanlış yaptıklarını rahatça konuşabilen çiftlerin iletişimi de daha güçlü oluyor.

3. Aşk tercihleri

İlişkide sevgiyi ve aşkı gösterme biçimleri de sağlıklı cinselliğin temellerinden biri. Herkesin sevgisini farklı yollarla gösterdiğini kaydeden Baratz, partnerine neyi sevip sevmediğini söylemenin de yaşanabilecek sorunların önüne geçebileceğini vurguluyor.

4. İlişkideki zorluklar

En mutlu çiftler bile zaman zaman ilişkilerinde çeşitli krizler yaşayabiliyor. Bunları konuşmak, çözüm bulmak için olmazsa olmaz bir yöntem. Bunu yaparken öfke nöbetine kapılmadan hayal kırıklıklarını ya da sorunları dürüstçe ortaya koymak büyük önem taşıyor.

5. Cinsel arzular ve davranışlar

Çiftler ayrıca seks hayatlarında heyecanı korumak ve artırmak için birbirlerinin cinsel arzularını ve fantezilerini de bilmeli. Bunun için çiftler arasında bir “soru-cevap” seansı düzenlemek de faydalı olabilir.

6. İç dünyadaki düşünceler

Kişiler partnerlerinden bağımsız olarak bireysel hayatlarında birçok duygu ve düşünceyle dolu olabilir. Günlük hayat deneyimlerini, aklımızı kurcalayan düşünceleri partnerimize anlatmak güçlü bir ilişkide en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Ünlü terapist Baratz, çiftlerin zaman zaman oturup iç dünyaları hakkında sohbet etmesinin çok sağlıklı olduğunu ifade ediyor.

7. Hayaller ve gelecek planları

Gelecekle ilgili planlar bazen ortak bazen de bireysel olabilir. Bunları ilişkinin en başından itibaren açıkça paylaşmak karşılıklı güveni pekiştiriyor. ABD'li uzmana göre kısa ve uzun vadeli plan ve hayaller bir ilişkide asla gizli olmamalı.