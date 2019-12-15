Berilsu, 15 yaşında Türkçe'de dünya birincisi gelmiş sınavlarda ...

Ödül töreni ise güney Kıbrıs’ta...

Berilsu'yu barikattan geri döndürdüler...

Güneye geçişine izin vermediler..

Resmin burası biraz karanlık, zira T.C. kökenli olduğu için izin verilmediği yazılıp çiziliyor...

Oysa KKTC Dışişleri Bakanlığı BM aracılığı ile girişim yapmış 15 gün önceden bu tören için en azıdan açıklama öyle...

1000 kadar T.C. vatandaşına her bayramda Hala Sultan’a ziyaret izni veren Güney Kıbrıs yönetimi bu 1 kişiye izin vermemiş...

Gerçekten akıl sır erdirmek mümkün değil...

Bir de bu olay üzerinden, kanları kabarıp sosyal medyada ırkçılığa karşılık ırkçılık histerisi geçirenler var ya gerçekten komik bile değil...

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Geçitkale Havalimanı KTBK komutanlığının kullanıma verildi.

Geçitkale’ye İHA ve SİHA konuşlandırlacak...

Sahi bu SİHA kan dökmüyor mu?

Neden Suriye’deki Barış Pınarı harekatına ses edenler mesele kendi memleketleri olunca dut yemiş bülbül oluyorlar?

Savaşı ve savaşın hazırlıklarına karşı durmak ses söz söylemek en azından gelecek nesiller sizi anarken nerde olduğunuzu bilir noktasında önemli yoksa çoktan özne olmayı yitirdik...

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Hafta sonu hava yağmurlu geçti.

Yağmur yağdı mı artık bu ada yarısına insanlarımız bir tedirgin oluyor...

Oysa yağmur bereket ...

Bereketi hep birlikte plansız ve programsız bir şekilde felakete çevirmeyi bir güzel başarmışız.

Her şiddetli yağmurda mutlaka bir yerlerden dere yatakları taşıyor evleri, işyerlerini sular basıyor.

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CTP’nin bu kez hakkını vermek gerek...

Barış Pınarı harekatına sesiz sedasız kaldığı için bizim mahalleden eleştirilen CTP bu kez SİHA konusunda açıklama yaptı.

Bu kez sessiz olanlar Akıncı ve ekibi.

CTP’de kurultayda yaşanan “bütünleşme” kendini açıklamalarda da hissettirmeye başlıyor.

TDP ise halen yaz rehavetini üzerinden atabilmiş değil.

Oysa memlekette sel felaketleri, dere taşmaları almış başını gitmiş.