Sahte Gülüşler Meydanda!

Ülkemiz seçim havasına girdikten sonra, doğal olarak sahte gülücükler meydana çıkmaya başladı.

Birçok aday, seçilmek adına sahte gülücüklerini bir üst seviyeye çıkararak, altı boş konuşmalar, mesaj atmalar gibi ufak masrafları da göz ardı etmiyor.

Özellikle karpaz gibi kırsal kesimlere gelen bazı siyasi partiler, devletin yetkili organlarında oturduğu sürece göstermediği ilgi alakayı 5-10 dakikalık köy ziyaretlerinde en üst seviyelere çıkarıyor.

Bana göre en iyi yaptıkları iş bu!

Sahte gülüşler ve yalan üzerine kurulmuş söylemler…

Kimisi aman bana bir tik at derdinde, kimisi seçilmeden istihdam etme sözü peşinde, kimisi ne istediğini bilmeden sadece ve sadece sahte gülüşler dağıtma peşinde.

Israrla dünya değişiyor ve her konuyu bilen siyasiler istemiyoruz dedikçe, kahvelere gelip hemen her alanda yalan yanlış nağmeler diziliyor insanlara.

İsteğimiz, siyasi söylemlerle yalan nağmeler dizmeniz değildir Arkadaş!

Uzman olduğunuz konuda, verilere dayanarak; içinde bulunduğunuz toplumun ihtiyaçlarını ve ileride meydana çıkacak gereksinimlerini masaya yatırmanızdır.

Bunun yanında, halkın refah düzeyini arttıracak, katma değeri yüksek kırsal kalkınma planları ve eşitlik ilkesidir.

Altı boş manifestolar yazmaktansa, bazı siyasi partiler gibi sahaya inerek bire bir halkın ihtiyaçları doğrultusunda plan yapmanızdır.

Bunu savunan parti ve siyasiler oldukça az. Bu da bizi endişelendiriyor.

Gerçi bazıları da ‘’Yalan’’ konusunda oldukça fazla ‘’UZMAN’’ olmuş!

‘’Her yangın, ufak bir kıvılcımdan çıkar.’’ Bu söylem, az da olsa içimizi ısındırıyor ve diyoruz ki; Umutsuzluk en büyük kayıptır!

Bu nedenle, doğrularımızı savunan siyasilerin arkasında olacağımızı garanti ederiz.

Bize bir adım atana, biz koşmaya hazırız.

Geleceğimizi şekillendirecek olan, 7 Ocak genel seçimleri sonrasında tüm halkımıza, her zamankinden daha fazla sorumluluk düşmektedir.

Umarım peşkeşlerin, rüşvetlerin, eşitsizliğin, partizanca yaklaşımların olmadığı sağlam bir hükümet kurulur ve devletimizi hak ettiği şekilde yönetir.

Buna inanan ve bu güveni bize veren siyasiler vardır.

Bize kalan, bu yetkiyi iradeli bir şekilde ülkesi için çalışmayı kendine ilke edinen siyasilere vermektir.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese selam Olsun.