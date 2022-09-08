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Şakasına sahip çıkan Chris Rock’ın “tokat acıttı mı?” sorusuna cevabı şaşırttı

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ABD'li komedyen Chris Rock, Will Smith'in kendisini 94. Oscar Ödülleri gecesinde sahnede tokatladığı için özür dileme girişimlerine olumlu bir dönüş yapmıyor.
Şakasına sahip çıkan Chris Rock’ın “tokat acıttı mı?” sorusuna cevabı şaşırttı

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Oscar ödüllü aktör Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in (50) alopesi sebebiyle saçlarını kazıtmasını, Demi Moore’un “G.I. Jane” filmindeki imajına benzeten Chris Rock (57), sahnedeyken “Jada, seni seviyorum, G.I. Jane 2 filmini görmek için sabırsızlanıyorum” demişti.

Bu şakaya salondakiler ve eşi Will Smith gülerken Jada Pinkett Smith gözlerini devirmişti. Eşinin şakadan hoşlanmadığını gören Will Smith de sahneye çıkarak Chris Rock’ı tokatlamıştı. Sonrasında yerine oturduğunda da Rock’ı “eşinin adını ağzına almaması” yönünde uyarmıştı.

Smith, o geceden sonra Rock'tan resmi olarak özür dilese de, ikilinin arası hala tam olarak düzelmedi.

“GÜZEL ŞAKAYDI”

Arkadaşı komedyen Dave Chappelle ile ortak konserlerinin sonuncusunda konuşan Rock, “Tokat acıttı mı?” sorusuna “Lanet olsun… evet… lanet olası adam bana saçma bir şaka yüzünden vurdu – şimdiye kadar yaptığım en güzel şaka yüzünden” diyerek Smith’i hala affetmediğini ortaya koydu.

Smith’i daha öncesinde eleştiren Chappelle ise, “Will, 30 yıl boyunca mükemmel bir insan izlenimi verdi ve o gece maskesini çıkardı. Bu hareketiyle bize geri kalanımız kadar çirkin olduğunu gösterdi. Sonuçları ne olursa olsun… Umarım maskesini tekrar takmaz ve gerçek yüzünün nefes almasına izin verir… Kendimi iki erkekte de görüyorum” açıklamasını yapmıştı.

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