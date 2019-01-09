  • BIST 90.902
  • Altın 227,468
  • Dolar 5,5218
  • Euro 6,3230
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Salyangoz George yasa boğdu

»
George'un ölümüyle birlikte dünyada ağaç salyangozu (Achantinella Apexfulva) türünün nesli tükenmiş oldu.
Salyangoz George yasa boğdu

Hawaii Üniversitesi'nin labaratuvarında doğan ve 14 senelik ömürünü tek başına geçirdiği için 'yalnız George' lakabını alan salyangoz öldü. Bilimsel adı 'Achantinella Apexfulva' olan bu ağaç salyangozu türünün son üyesi hayatını kaybetmiş oldu.

 

Hawaii Üniversitesi'nden profesör Emeritus Michael Hadfield, "Achatinella Apeksfulva, son on yıl boyunca Hawaii adalarında nesli tükenmiş yüzlerce salyangoz türü arasına girdi" dedi.

Adada daha önce 11 farklı aileden 800 tür salyangoz olduğunu belirten Hadfield, bunların dörtte üçünün soylarının tükendiğini söyledi.

 

"George'u da içeren büyük ve sevimli Achatinella Apeksfulva cinsinden bir zamanlar adanın ormanlarında bol miktarda bulunurdu" diyen Hadfield, kalan diğer türlerin neslininde on yıl içerisinde tükeneceğini belirtti.

Hawaii Toprak ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, George'un sayısız makaleye konu olduğunu ve yüzlerce öğrencinin onu sık sık ziyaret ettiğini belirterek ölümünü 'önemli bir kayıp' olarak nitelendirdi.

1997 yılında, eyalette kalan Achantinella Apexfulva türünün son 10 örneği, Hawaii Üniversitesi laboratuvarına getirilmişti. 10 salyangozun üremesi için elinden geleni yapan üniversite görevlileri, birkaç yavrunun dünyaya gelmesini sağlamış olsalar bile bebekler bilinmeyen bir nedenden ötürü hayatlarını kaybetmişlerdi.

 

Salyangoza George ismi, yine kendi türünün son örneği olan Pina Adası kaplumbağası Yalnız George'dan esinlenilerek verilmişti.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis, 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor09 Ocak 2019 Çarşamba 13:47
  • Jennifer Lopez, Instagram'da iki Türk kullanıcıyı takip etti: Takip ettiği Türk sayısı 5'e çıktı09 Ocak 2019 Çarşamba 12:45
  • Rapçi R. Kelly hakkında şoke eden itiraflar: Taciz, seks tarikatı, pedofili09 Ocak 2019 Çarşamba 11:43
  • Göz kontağı insanı neden etkiler?08 Ocak 2019 Salı 22:54
  • Vodkadan kaçmış; 25 yıldır ormanda yaşıyor!08 Ocak 2019 Salı 22:00
  • 2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri; listede KKTC'de var08 Ocak 2019 Salı 19:41
  • Erkekler kadınlara göre daha sık yalan söylüyor (Bilimsel araştırma)08 Ocak 2019 Salı 19:10
  • Video ile saç modeli tarifi 'felaketle' sonuçlandı: Berber, müşterisinin kafasına 'play tuşu' kazıdı (video)08 Ocak 2019 Salı 17:38
  • Bilim insanları erkeklerin yalanlarını ortaya çıkardı08 Ocak 2019 Salı 17:03
  • Dünya Bazı Önemli Kriterlerde Daha İyiye Gidiyor, Aksini Düşünseniz Bile!08 Ocak 2019 Salı 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti